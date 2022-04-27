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الأربعاء، 27-04-2022 02:25 م

البنك العربي يدعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري - ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية "معاً" وبهدف دعم الأسر الأكثر حاجة خاصة في شهر رمضان المبارك، واستمراراً لدعم البنك العربي لبرامج وحملات تكية أم علي على مدار السنوات السابقة، قدّم البنك العربي رعايته لموائد الرّحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة بعد انقطاع أكثر من عامين.

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حيث قدمت تكية أم علي بدعم من البنك العربي وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 2,200 صائم خلال شهر رمضان المبارك، كما شارك موظفو البنك بالتطوع بتقديم وجبات الإفطار للصائمين.

كما تضمن التعاون خلال شهر رمضان المبارك مشاركة موظفي البنك العربي ضمن البرامج التطوعية المختلفة من تكية أم علي، حيث تطوع موظفو البنك العربي بتعبئة 100 طرداً غذائياً شهرياً في مستودعات تكية أم علي، بالإضافة للمشاركة بتوزيع الطرود الغذائية الشهرية على 220 أسرة محتاجة ومستفيدة من تكية أم علي في العاصمة عمان.

وفي تعليقه على هذا الدعم، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: "نعتز بتعاوننا مع البنك العربي خلال السنوات السابقة والذي يعد أحد داعمينا الاستراتيجيين" وأضاف: "جهودنا المشتركة مع البنك العربي والتي دامت لأعوام طويلة، تعكس إيمان البنك المطلق بأهمية التكافل المجتمعي، حيث يتجلى ذلك من خلال تنفيذ برامج التنمية المستدامة بهدف توفير برامج دعم غذائي صحية و مستدامة للأسر الأكثر حاجة و الأشد فقراً في المملكة."

وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.

 




 

 


 

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