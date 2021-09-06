البنك العربي يدعم برنامج أيام العلوم والفنون في متحف الأطفال

الوكيل الاخباري - اختتم متحف الأطفال الأردن مؤخراً برنامج أيام العلوم والفنون والذي استمرت فعالياته خلال شهر آب الماضي بدعم رئيسي من البنك العربي.

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وتم من خلال البرنامج تقديم مجموعة من الفعاليات المفيدة والممتعة لزوارالمتحف من الأطفال وعائلاتهم تضمنت ورشات عمل متنوعة وأنشطة تفاعلية عديدة في فروع العلوم والفنون والأدب، وبتعاون مع شركاء محتوى مميزين وفنانين بارزين، وذلك بهدف تشجيع الأطفال على العودة إلى المدرسةوتحفيز فضولهم المعرفي.



وفي حديثها عن البرنامج، وضحت السيدة سوسن الدلق، مديرة متحف الأطفال الأردن أن تميّز هذا البرنامج يكمن في تنوع المواضيع المطروحة، وملاءمتها لاهتمامات الأطفال المختلفة.

وأكدت الدلق على أن البرنامج على غرار جميع برامج المتحف الأخرى، تم تنظيمه ضمن أقصى معايير وإجراءات الصحة والسلامة التي أقرتها وزارة الصحة، في ما يتعلق بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتعقيم، والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة الطاقة الاستيعابية الصحية.



ويأتي دعم البنك العربي لبرنامج أيام العلوم والفنون في إطار استراتيجيته المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي يسهم البنك من خلالها في دعم وتبني مبادرات وبرامج تعليمية ومعرفية هادفة ومبتكرة، تشمل فئتي الأطفال واليافعين في المملكة.