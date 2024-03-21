البنك العربي يدعم برنامج التوعية "شهر المياه" في متحف الأطفال الأردن

الوكيل الاخباري - بدعم من البنك العربي، نظم متحف الأطفال الأردن برنامج "شهر المياه" والذي يهدف لتوعية الأطفال حول أهمية المياه وطرق المحافظة عليها من خلال تنظيم ورشٍ للتفكير الإبداعي وعقد تجارب وعروض علمية وقراءات قصصية وأنشطة زراعية.

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وجاءت أنشطة "شهر المياه" تحت عنوان" أنقذوا المياه" الذي سلّط الضوء على مشكلة شُح المياه والمخاطر التي تنتج عن سلوكيات الهدر في استخدامها، ومن أبرزها نشاط "أنا أتعهد" والعرض العلمي "المياه وقود الحياة" اللذان أتاحا الفرصة للأطفال للتعرف على أفضل الطرق لتوفير المياه وكيفية استخدامها بحكمة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التوعوية. وبلغ عدد الزوّار الذين استفادوا من البرنامج ما يزيد عن 6 آلاف زائر شاركوا في الأنشطة وتعرّفوا على مشكلة المياه في الأردن.



كما شارك البنك العربي في هذا البرنامج من خلال جناح خاص ببرنامج "عربي جونيَر" وذلك بهدف ترويج وغرس القيم والممارسات البيئية السليمة بين الأطفال، خاصة المجالات التي تعنى بالإدارة المستدامة لموارد المياه وترشيد استخدامه والإسهام في صنع مستقبل آمن مائيًا للأردن، وذلك انطلاقاً من أهمية تعزيز هذا الفكر الإيجابي في سن مبكرة للأطفال.



ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، بما في ذلك المبادرات والنشاطات التي تعنى بالأطفال انسجامًا مع اهتمامه بهذه الفئة العمرية من خلال دعم البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية الهادفة الموجهة لهم. ويولي البنك العربي اهتماماً كبيراً لنشاطات وبرامج متحف الأطفال حيث يقدم دعماً شاملاً لبرامج "التواصل مع المجتمع" التي أطلقها المتحف عام 2012 والتي يندرج تحتها برنامج "شهر المياه" الذي يقيمه المتحف سنوياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يُصادف 22 آذار من كل عام.

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