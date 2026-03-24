البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

جانب من الفعاليات
الثلاثاء، 24-03-2026 04:37 م

الوكيل الإخباري- نظم البنك العربي بالتعاون مع بنك الملابس الخيري - الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عدد من الفعاليات ضمن برنامج "كسوة العيد" في كل من العاصمة عمّان ومحافظتي الزرقاء وإربد وذلك في إطار الدعم السنوي الذي يقدمه البنك لبرنامج يوم اليتيم.  

وشملت الفعاليات تنظيم ثلاثة أنشطة شارك فيها نحو 350 طفل من الأيتام تم خلالها توزيع كسوة العيد عليهم لاستقبال عيد الفطر المبارك بفرح وبهجة. كما تضمن النشاط الذي أقيم في عمّان تنظيم إفطار رمضاني للأطفال إلى جانب مجموعة من الفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي أضفت أجواءً من البهجة والسرور في نفوس الأطفال المشاركين. وشارك متطوعو البنك العربي في مختلف الأنشطة التي أُقيمت في عمّان والزرقاء وإربد ما ساهم في خلق أجواء إيجابية عززت روح الفرح والتواصل الاجتماعي لدى الأطفال.


ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المستمر بين البنك العربي وبنك الملابس الخيري، حيث يعد البنك العربي الداعم الاستراتيجي لبرنامج يوم اليتيم منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وتمكن من خلال هذا التعاون من تقديم كسوة العيد لأكثر من 12,000 طفل من الأيتام في مختلف محافظات المملكة خلال السنوات الماضية.


ويُذكر أن بنك الملابس الخيري، الذي أطلقته الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عام 2013، يهدف إلى توفير الملابس الكريمة للأسر العفيفة في مختلف أنحاء المملكة، حيث خدم منذ تأسيسه أكثر من 2,011,814 منتفع، ووزع ما يزيد عن 9,429,469 قطعة ملابس عبر برامجه ومبادراته المختلفة التي تستهدف الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية، وذلك من خلال صالات عرض الملابس في عمّان والكرك إضافة إلى المبادرات والأنشطة الميدانية التي ينفذها في مختلف المحافظات.

