البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

الوكيل الإخباري- نظم البنك العربي بالتعاون مع بنك الملابس الخيري - الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عدد من الفعاليات ضمن برنامج "كسوة العيد" في كل من العاصمة عمّان ومحافظتي الزرقاء وإربد وذلك في إطار الدعم السنوي الذي يقدمه البنك لبرنامج يوم اليتيم.

اضافة اعلان



وشملت الفعاليات تنظيم ثلاثة أنشطة شارك فيها نحو 350 طفل من الأيتام تم خلالها توزيع كسوة العيد عليهم لاستقبال عيد الفطر المبارك بفرح وبهجة. كما تضمن النشاط الذي أقيم في عمّان تنظيم إفطار رمضاني للأطفال إلى جانب مجموعة من الفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي أضفت أجواءً من البهجة والسرور في نفوس الأطفال المشاركين. وشارك متطوعو البنك العربي في مختلف الأنشطة التي أُقيمت في عمّان والزرقاء وإربد ما ساهم في خلق أجواء إيجابية عززت روح الفرح والتواصل الاجتماعي لدى الأطفال.



ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المستمر بين البنك العربي وبنك الملابس الخيري، حيث يعد البنك العربي الداعم الاستراتيجي لبرنامج يوم اليتيم منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وتمكن من خلال هذا التعاون من تقديم كسوة العيد لأكثر من 12,000 طفل من الأيتام في مختلف محافظات المملكة خلال السنوات الماضية.