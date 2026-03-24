البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

وشملت الفعاليات تنظيم ثلاثة أنشطة شارك فيها نحو 350 طفل من الأيتام تم خلالها توزيع كسوة العيد عليهم لاستقبال عيد الفطر المبارك بفرح وبهجة. كما تضمن النشاط الذي أقيم في عمّان تنظيم إفطار رمضاني للأطفال إلى جانب مجموعة من الفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي أضفت أجواءً من البهجة والسرور في نفوس الأطفال المشاركين. وشارك متطوعو البنك العربي في مختلف الأنشطة التي أُقيمت في عمّان والزرقاء وإربد ما ساهم في خلق أجواء إيجابية عززت روح الفرح والتواصل الاجتماعي لدى الأطفال.
ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المستمر بين البنك العربي وبنك الملابس الخيري، حيث يعد البنك العربي الداعم الاستراتيجي لبرنامج يوم اليتيم منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وتمكن من خلال هذا التعاون من تقديم كسوة العيد لأكثر من 12,000 طفل من الأيتام في مختلف محافظات المملكة خلال السنوات الماضية.
ويُذكر أن بنك الملابس الخيري، الذي أطلقته الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عام 2013، يهدف إلى توفير الملابس الكريمة للأسر العفيفة في مختلف أنحاء المملكة، حيث خدم منذ تأسيسه أكثر من 2,011,814 منتفع، ووزع ما يزيد عن 9,429,469 قطعة ملابس عبر برامجه ومبادراته المختلفة التي تستهدف الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية، وذلك من خلال صالات عرض الملابس في عمّان والكرك إضافة إلى المبادرات والأنشطة الميدانية التي ينفذها في مختلف المحافظات.
أخبار متعلقة
-
معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى
-
المركزية تويوتا تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة "سيارة الأحلام من تويوتا" التي تُبرز إبداعات أطفال الأردن
-
سامكس تختتم حملتها الرمضانية بتجربة تفاعلية والعديد من الجوائز القيّمة التي تقرّبها من الناس
-
الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم
-
سلسلة سماعات Galaxy Buds4 ترتقي بوضوح المكالمات إلى آفاق جديدة مع تقنية الصوت عالي الدقة HD Voice
-
سامسونج تطرح سلسلتي Galaxy S26 وGalaxy Buds4 في الأسواق العالمية
-
“عزوتي” يقدّم 9,000 وجبة مجانية خلال الشهر الفضيل
-
زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل