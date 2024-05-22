البنك العربي يدعم برنامج مركز هيا الثقافي "حصالتي الذكية"

الوكيل الاخباري - في ظل النجاح البارز الذي حققته برامج ومشاريع التوعية المالية التي أطلقها مركز هيا الثقافي بدعم من البنك العربي على مدى السنوات السابقة، قدّم البنك دعماً حصرياً لتصميم وإطلاق برنامج مبتكر تحت عنوان "حصالتي الذكية"، يهدف إلى نشر وتعزيز الوعي المالي بأساليب فنية مبتكرة بين الطلاب والطالبات وتعريفهم بأحدث المفاهيم التكنولوجية في العصر الحالي. وسيصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى ما يقارب 300 طالب وطالبة من 20 جمعيّة ومدرسة حكوميّة في مختلفة محافظات المملكة.



ويأتي دعم البنك العربي لبرنامج "حصالتي الذكية" تماشياً مع استراتيجية البنك على صعيد المسؤولية المجتمعية وجهوده لتعزيز ونشر الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع المحلي، وانطلاقاً من إيمانه بأهمية زيادة الوعي المالي لدى الأطفال وتسليحهم بالثقافة المالية وإدراك قواعدها الأساسية.



ويسعى هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على مدار 20 أسبوعًا، إلى دمج الفن والتكنولوجيا في تصميم حصّالة ماليّة ذكيّة مستهدفاً مجموعة جديدة من الأطفال كل أسبوع، ليقوموا بتصميم الحصالة الذكيّة باستخدام التكنولوجيا والمهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج، مثل الميكانيكا الإبداعيّة، والأردوينو، والبرمجة، والمهارات الفنيّة المختلفة. وتتميز هذه الحصالة بقدرتها على حساب وقراءة المبلغ المالي الموجود بداخلها، بالإضافة إلى تزويدها برقم سرّي مكوّن من أربعة أرقام. ويهدف هذا البرنامج أيضًا إلى تعريف الطلاب بأساسيّات الادخار وأهميّته، وتعليمهم كيفية إدارة النقود بطريقة صحيحة منذ الصغر.



وفي هذه المناسبة، عبّرت السيّدة ريم العدوان، المدير التنفيذي في مركز هيا الثقافي، عن سعادتها بتجديد أواصر التعاون مع البنك العربي، مشيدةً بدعمه المتواصل لتنفيذ برامج توعوية وتفاعلية تسهم في بناء جيل مثقّف ومبتكر. وقد عبّرت عن شكرها للبنك العربي على دعمه للوصول إلى فئة متنوعة من الأطفال من خلال برنامج "حصالتي الذكيّة"، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المالي بطرق مبتكرة وتفاعلية، بناءً على النجاحات التي حققتها مختلف برامج ومشاريع "فنون الادخار" التي نفذها المركز بدعم من البنك العربي".

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وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.



ويذكر بأن مركز هيا الثقافي تأسس في العام 1976، كأول صرح ثقافي غير ربحيّ، يهدف لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي الثقافية، والأكاديمية، والتعليمية، والإجتماعية، وتنمية إبداعاتهم، وصقل مواهبهم.

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