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السبت، 30-09-2023 12:23 م

البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

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الوكيل الإخباري - في إطار الحملات المستمرة التي يقوم بها البنك العربي لدعم الأطفال والتعليم في كل عام، قام البنك بالتبرع بأكثر من 900 حقيبة مدرسية ضمن حملة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد والتي تستهدف مختلف محافظات المملكة.

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وقد شارك مجموعة من موظفي البنك بتوزيع الحقائب على طلاب المدارس خلال هذه الحملة، حيث تحتوي كل حقيبة مدرسية على القرطاسية اللازمة من أقلام ودفاتر ومقلمة وغيرها. 

وتهدف هذه الحملة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الأسر في تأمين مستلزمات المدرسة وذلك انطلاقاً من حرص البنك العربي على تقديم الدعم للطلاب الأقل حظاً وتعزيز حب التعليم لديهم وزيادة حماسهم للمدرسة بشكل كبير.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

 

ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.


 




 

 


 

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