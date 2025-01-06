البنك العربي يدعم حملة "لتزهو مدارسنا " بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

ويأتي دعم البنك العربي لهذه الحملة انطلاقا من التزامه بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى حرص البنك على ترسيخ قيم العمل الجماعي وروح التطوع بين الشباب والشابات، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعهم انسجاماً مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.
وقد شارك البنك في هذه الحملة من خلال دعم ثلاث مدارس في عمان وإربد ووادي موسى، حيث وصل عدد الطلاب إلى ما يقارب 2700 طالب وطالبة. كما قام فريق من متطوعي البنك بالمشاركة بأعمال تطوعية شملت زراعة ودهان وتنفيذ رسومات جدارية بهدف تهيئة بيئة تعليمية محفزة تنعكس إيجابا على الأداء الأكاديمي للطلاب.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
ومؤسسة ولي العهد تأسست في عام 2015، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وإيمانه بقدرات الشباب الأردني. وتسعى المؤسسة إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال مسارات عملها الثلاثة: المشاركة الاقتصادية، القيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة، عبر 27 موقعاً حول المملكة، تشمل مكاتب في جميع المحافظات.
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