الإثنين 2026-03-16 07:02 م

البنك العربي يدعم حملة مؤسسة ولي العهد "افعل الخير في شهر الخير"

الأحد، 15-03-2026 10:36 م

الوكيل الإخباري-   قدم البنك العربي مؤخراً دعمه لحملة "افعل الخير في شهر الخير"، التي تنظمها مؤسسة ولي العهد سنوياً خلال شهر رمضان المبارك ضمن برنامج "الحملات والاستجابات الإنسانية" التابع للمؤسسة والذي يندرج تحت مسار التنمية المجتمعية المستدامة.

ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البنك العربي على مساندة الأسر العفيفة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لهذه الأسر، مع التركيز على القرى والمناطق النائية في مختلف محافظات المملكة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها.


وشمل دعم البنك العربي للحملة هذا العام توزيع كوبونات غذائية بقيمة 60 دينار أردني، تم إصدارها من قبل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، حيث استفادت منها 167 عائلة تضم ما يقارب 885 فرداً، وقد أتاحت هذه الكوبونات للأسر شراء احتياجاتهم الغذائية بما يتناسب مع متطلباتهم. وقد تم اختيار العائلات المستحقة مسبقاً وفق معايير أهليّة محددة، بالتنسيق والتعاون مع صندوق المعونة الوطنية، مع إعطاء الأولوية للأسر المدرجة على قوائم الانتظار. كما شارك عدد من موظفي البنك العربي في تنفيذ عمليات توزيع الكوبونات في محافظتي عمّان والزرقاء.


وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة ضمن 6 مجالات رئيسية هي التعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام وتمكين المرأة والتي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.

و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

