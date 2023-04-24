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الإثنين، 24-04-2023 03:04 م

البنك العربي يدعم فعاليات رمضانية للأطفال في مركز الملكة رانيا

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الوكيل الإخباري - أقام البنك العربي بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن إفطارات جماعية لـ 100 طفل في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل في منطقة جبل النصر التابع للمؤسسة، وذلك ضمن مبادرات المؤسسة لحماية الطفل والاسرة وفي إطار أنشطتها الهادفة للوصول الى أكبر عدد من المستفيدين.اضافة اعلان


 وشارك في هذه الفعاليات مجموعة من متطوعي البنك العربي، حيث تضمنت عدة أنشطة تفاعلية فنية ورياضية مع الأطفال لنشر وزيادة المعرفة والوعي بالمفاهيم الرئيسة المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة من خلال برنامج بيت صغير ومسرح الدمى "سلحوف" وغيرها من البرامج التفاعلية.

وقد أنشأت مؤسسة نهر الأردن مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل عام 2005 بهدف تحسين النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية للطفل. حيث يتبنى المركز نموذجاً للخدمات الشاملة والمتكاملة لدمج السياق الثقافي والمجتمعي والأسري في عملية التغيير وتأمين الفرص الاقتصادية وسلامة الطفل، بالشراكة والتنسيق مع المجتمعات المحلية وشركاء وداعمي المؤسسة.
 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

 




 

 


 

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