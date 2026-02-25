البنك العربي يدعم فعاليات مركز هيا الثقافي الرمضانية ضمن مبادرة "أرسم بسمة"

07:34 م

الوكيل الإخباري- قدم البنك العربي دعمه للفعاليات الرمضانية التي ينفذها مركز هيا الثقافي ضمن مبادرة "أرسم بسمة"، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم المبادرات المجتمعية التي تُعنى بالطفولة وتُسهم في تعزيز جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.





واستهدفت الفعاليات 100 طفل وطفلة من خلال برنامج متكامل من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، صُمم بعناية لتوفير تجربة رمضانية ثرية، حيث شملت فعاليات المبادرة مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، شملت ألعاباً داخلية، وأنشطة حركية، وتجارب فنية، إلى جانب فقرات عرض مسرحي، وفعالية "البحث عن الكنز" ضمن مساحات لعب منظّمة أعدّت بما يضمن أعلى معايير السلامة والتنظيم. كما تخلل البرنامج تنظيم وجبة سحور جماعية وتوزيع الهدايا على الأطفال ضمن أجواء رمضانية دافئة عكست روح الالفة والتكافل التي يتميز فيها الشهر الفضيل.



وشارك متطوعو البنك العربي، إلى جانب فريق مركز هيا الثقافي، في تنظيم وتنفيذ الفعاليات ومرافقة الأطفال خلال مختلف الأنشطة، في خطوة تؤكد حرص البنك على تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية بين كوادره.



وفي تعليقها على هذه المبادرة أكدت الأستاذة ريم العدوان، المدير العام لمركز هيا الثقافي، أن مبادرة "أرسم بسمة" صُمّمت هذا العام كبرنامج فعّاليات متكامل يدمج بين الترفيه والتعلّم والتفاعل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن التعاون مع مؤسسات وطنية مثل البنك العربي الى جانب جمعيات أهلية فاعلة، تُسهم في توسيع نطاق الوصول وتعظيم الأثر على الأطفال المستفيدين.



ويواصل مركز هيا الثقافي، منذ تأسيسه عام 1976، تنفيذ برامجه الثقافية والفنية والتعليمية الموجّهة للأطفال واليافعين، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الثقافة والفنون كأدوات داعمة للنمو النفسي والاجتماعي للأطفال.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.