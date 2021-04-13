البنك العربي يدعم مؤسّسة إنجاز لتنفيذ برنامج الأمن السيبراني لطلاب الجامعات

الوكيل الاخباري - وقّع البنك العربي ومؤسّسة إنجاز للعام الثاني على التوالي اتفاقيّة تعاون مشترك لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من قبل مؤسّسة إنجاز لطلبة الجامعات.

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ويهدف البرنامج إلى تمكين الطّلبة من التعرف على التقنيات والأساليب التي تُسهم في الحفاظ على مستوى جيد من الأمان والسّلامة السيبرانيّة، وضمان حماية البيانات من السرقة أو تلفها عند نقلها أو تخزينها أو مشاركتها، بالإضافة إلى الحفاظ على سريّة المعلومات واحترام الخصوصيّة الشخصيّة للمستخدمين.

كما يركز البرنامج على توعية الطّلبة بكيفيّة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وإنترنت الأشياء، وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وأساسيّات التعلم الإلكتروني، وذلك من خلال الأنشطة التفاعليّة التي توظف أدوات التّعليم الإلكتروني.

حيث سيتم تنفيذه خلال العام الدراسي الجامعي 2020 - 2021في كل من جامعة آل البيت وجامعة عمان الأهلية وجامعة الإسراء وجامعة الأونروا وجامعة العلوم التطبيقيّة.



وفي تعليقه على هذه المبادرة أكد المدير التّنفيذي لإنجاز للتعليم في مؤسّسة إنجاز مهند الجرّاح على أهمية التعاون الذي يجمع البنك العربي ومؤسّسة إنجاز، مبيناً أنهيأتي ضمن الحاجة إلى مواكبة التطورات التي يشهدها العصر في مجال حماية المعلومات الرقميّة والإسهام في تقليل الفجوة المعرفيّة لدى الطّلبة في هذا المجال.



وكانت إنجاز قد نفذت هذا البرنامج بالتعاون مع البنك العربي خلال العام الدراسي 2019-2020 في ثلاث عشر جامعة واستفاد منه قرابة1046طالب وطالبة.



ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج في إطار حرص البنك المتواصل على دعم قطاع الشباب وبناء قدراتهم ورفدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل مما يعزز من فرصهم المستقبلية وقدرتهم على الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التطورات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم بشكل مضطرد.