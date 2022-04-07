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الخميس، 07-04-2022 09:20 ص

وعدد من المواقع التجارية والسياحية والتراثية في العاصمة

البنك العربي يدعم مبادرة “تجارة عمان” لإضاءة وسط عمان

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الوكيل الاخباري - كجزء من مبادراته نحو تسليط الضوء على أهمية السياحة الداخلية وتنشيط الحركة الاقتصادية، واصل البنك العربي دعمه للمبادرة التي أطلقتها غرفة تجارة عمّان مؤخرا بالتعاون والتنسيق مع أمانة عمان الكبرى لإضاءة وتزيين شوارع وسط المدينة وعدد من المواقع التجارية والسياحية والتراثية في العاصمة عمّان خلال الشهر الفضيل وعيدي الفطر والأضحى المبارك وموسم الصيف.

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ويأتي دعم البنك العربي لهذه المبادرة للعام الثامن على التوالي في إطار حرصه المتواصل على تعزيز الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية،حيث ستسهم هذه المبادرة في تنشيط الحركة في وسط البلد والتي تُعد المركز الاقتصادي والتجاري العريق في العاصمة عمّان، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك والأعياد وموسم الصيف الذي يتميّز بنشاط سياحي كبير من قبل العائلات الأردنية والعربية والسياح.


وتشمل المبادرة التي ستستمر حتى نهاية شهر أيلول، إضاءة عدة مناطق حيوية منها ساحة المسجد الحسيني في وسط البلد، أحد أبرز رموز ومعالم عمّان القديمة مما أعطى شوارعها رونقاً جمالياً يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل. هذا بالإضافة إلى شارع الملك حسين وشارع الملك فيصل وشارع الملك طلال وشارع بسمان ودوار اليوبيل ومنطقة الشميساني وتلاع العلي.


 




 

 


 

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