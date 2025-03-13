 
الخميس 2025-03-13 12:44 م
 

البنك العربي يدعم مبادرة مركز هيا الثقافي الرمضانيّة "أرسم بسمة"

يبال
البنك العربي
 
الخميس، 13-03-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   قدّم البنك العربي مؤخرا دعمه لمبادرة "أرسم بسمة" التي يقيمها مركز هيا الثقافي سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية في إطار إفطار رمضاني ضمن أجواء عائلية ممتعة، وذلك بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال الأقل حظاً في مختلف محافظات المملكة. 

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ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، حيث شارك فريق من متطوعي البنك العربي بتنفيذ فعاليات الافطار لأكثر من 100 طفل وطفلة، حيث تضمنت هذه الفعاليات حضور فيلم في القبّة الفلكيّة، وعرض مسرحي، وألعاب التيليماتش، وعرض الحكواتي، وجولة في القطار، إلى جانب عرض المسحراتي. كما قام متطوعو البنك بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال ضمن أجواء مليئة بالبهجة. 


من جانبها، شكرت السيدة ريم العدوان، المدير العام لمركز هيا الثقافي، البنك العربي على دعم هذه المبادرة والذي ساهم في منح الأطفال الفرصة لاستكشاف مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يقدمها المركز، تعزيزاً لرسالة المركز في ترسيخ الثقافة والنشاطات الفنية وتطوير قدرات الأطفال في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك أطفال الجمعيات الخيرية والأطفال من ذوي الإعاقة. 
ويُشار إلى أن مركز هيا الثقافي قد تأسس في العام 1976 كأول صرح ثقافي غير ربحيّ، يهدف لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي الثقافية، والأكاديمية، والتعليمية، والاجتماعية، وتنمية إبداعاتهم وصقل مواهبهم.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة. 

 
 
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