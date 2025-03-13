البنك العربي يدعم مبادرة مركز هيا الثقافي الرمضانيّة "أرسم بسمة"

الوكيل الإخباري- قدّم البنك العربي مؤخرا دعمه لمبادرة "أرسم بسمة" التي يقيمها مركز هيا الثقافي سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية في إطار إفطار رمضاني ضمن أجواء عائلية ممتعة، وذلك بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال الأقل حظاً في مختلف محافظات المملكة.

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ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، حيث شارك فريق من متطوعي البنك العربي بتنفيذ فعاليات الافطار لأكثر من 100 طفل وطفلة، حيث تضمنت هذه الفعاليات حضور فيلم في القبّة الفلكيّة، وعرض مسرحي، وألعاب التيليماتش، وعرض الحكواتي، وجولة في القطار، إلى جانب عرض المسحراتي. كما قام متطوعو البنك بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال ضمن أجواء مليئة بالبهجة.



من جانبها، شكرت السيدة ريم العدوان، المدير العام لمركز هيا الثقافي، البنك العربي على دعم هذه المبادرة والذي ساهم في منح الأطفال الفرصة لاستكشاف مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يقدمها المركز، تعزيزاً لرسالة المركز في ترسيخ الثقافة والنشاطات الفنية وتطوير قدرات الأطفال في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك أطفال الجمعيات الخيرية والأطفال من ذوي الإعاقة.

ويُشار إلى أن مركز هيا الثقافي قد تأسس في العام 1976 كأول صرح ثقافي غير ربحيّ، يهدف لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي الثقافية، والأكاديمية، والتعليمية، والاجتماعية، وتنمية إبداعاتهم وصقل مواهبهم.