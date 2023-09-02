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السبت، 02-09-2023 12:55 م

البنك العربي يدعم مشروع بيت الصابون في محمية غابات عجلون

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الوكيل الإخباري - وقّع البنك العربي اتفاقية تعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بهدف إنشاء خط لإنتاج الصابون السائل ضمن مشروع بيت الصابون في محمية غابات عجلون.

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ويأتي هذا التعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تجسيداً لرسالة البنك العربي المتعلقة بدعم الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المجتمعية والبيئية المستدامة من خلال دعم وتطوير المبادرات ذات الأثر الإيجابي اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، ودعم مشاريع حماية البيئة وتوظيفها كوسيلة لزيادة الفرص الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.


وبموجب الاتفاقية، ستقوم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالعمل على تنفيذ مشروع إنتاج الصابون السائل نظراً للطلب المتزايد وبناءً على البحوث والدراسات التي أجرتها الجمعية لتحسين تجربة زوار المحميات وتلبية احتياجاتهم الإضافية، حيث ستعمل على إدخال منتج جديد إلى مشغل الصابون الحالي وهو الصابون السائل المصنوع من زيت الزيتون النقي، مما يعزز من تكاملية الإنتاج بين مشغل الصابون في منطقة عجلون ومشغل الفخار والخزف في محمية غابات دبين، كما سيتم إنتاج الصابون السائل في منطقة عجلون وتعبئته في حاضنات مصنوعة من الفخار في محمية غابات دبين، مما يسهم في دعم حماية الطبيعة في المنطقة.


وفي هذا السياق، صرّح السيد فادي الناصر، مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة: "تأتي هذه الاتفاقية كخطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة وحماية الطبيعة، كما ستساهم في توفير فرص عمل إضافية وتحسين دخل المجتمع المحلي المتواجد حول المحمية".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.


 




 

 


 

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