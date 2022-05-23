البنك العربي يدعم مشروع تشجير وتأهيل محمية غابات دبّين

الوكيل الإخباري - في إطار مبادرات برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تطوّع مؤخراً عدد من موظفي البنك العربي وعائلاتهم في زراعة وري 500 شجرة حرجية في محمية غابات دبّين الواقعة في محافظة جرش.

اضافة اعلان



وتهدف مشاركة موظفي البنك ضمن حملة التشجير إلى تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء في المملكة، لاسيما عقب موجة الحرائق التي شبّت في المحمية إلى جانب تأثيرات التغير المناخي الذي أثّر على التنوع الحيوي واستدامته في المحمية. حيث اشتملت هذه الحملة على تنفيذ أعمال البستنة من حفر ونقل للتربة الزراعية وغرس الأشتال والسقاية بالإضافة إلى تنسيق الأرض.



من جانبه قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالوكالة، فادي الناصر: "إن التعاون المثمر ما بين الجمعية والبنك العربي ليس جديداً وهو مبني على التكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص التي تسعى إلى دعم وتطوير العديد من المبادرات البيئية التي بدورها تساهم في رفع الاقتصاد الوطني ودعم المجتمعات المحلية."

وأضاف الناصر:"نعتز بهذا التعاون المستمر مع مؤسسة عريقة مثل البنك العربي ضمن برامجه للمسؤولية الاجتماعية، خاصة وأنه من أكبر المؤسسات التي عملت على تطوير مبدأ المسؤولية الاجتماعية ودعم مفهوم الاستدامة وإشراك عدد كبير من موظفي البنك للتطوع في العديد من المبادرات وهو ما نسعى على الدوام إلى الاستمرار به وتطويره والبناء عليه بهدف تحسين واقع المجتمعات المحلية والواقع البيئي على حد سواء."