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الأحد، 16-04-2023 01:37 م

البنك العربي يرعى إفطارات خيرية في متحف الأطفال الأردن

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الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي مؤخراً دعمه للإفطارات الخيرية التي يقيمها متحف الأطفال الأردن لمجموعات من الأطفال بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية ودُور رعاية الأيتام.  

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ويأتي هذا الدعم من البنك العربي في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، حيث يحرص البنك على التعاون المستمر مع متحف الأطفال انسجاماً مع رؤيته بتحقيق التكافل المجتمعي والاهتمام بفئة الأطفال من خلال دعم المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة المتعلقة بهم.  


وشارك فريق من متطوعي البنك العربي بتنظيم الإفطارات حيث تضمنت الفعاليات تجربة متكاملة للأطفال وسط زينة رمضانية وأجواء ترفيهية وتفاعلية تتيح للأطفال الاستفادة من عروض تعليمية واستكشافية داخل قاعة المعروضات الواسعة التي تضم أكثر من 190 معروضة تفاعلية ممتعة (مجسّمات تفاعلية). كما ضمّ برنامج الإفطار الخيري الذي رعاه البنك العربي فقرةً مميزة لشخصية الحكواتي الذي قام بتقديم الحكايات والقصص للأطفال بأسلوب مشوق، ثم تلتها وجبة الإفطار التي جمعت كلًا من الأطفال وموظفي البنك الذين قدموا بدورهم هدايا جميلة وتذكارية لكل طفل في نهاية الفعالية.  

 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

 




 

 


 

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