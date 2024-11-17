البنك العربي يرعى برنامج "شهر الطفل العربي" في متحف الأطفال الأردن

الوكيل الإخباري- بمناسبة يوم الطفل العربي الذي يصادف الأول من تشرين الأول من كل عام، نظّم متحف الأطفال الأردن بدعم من البنك العربي برنامجًا خاصًا تحت شعار "اشعر، عبّر، تواصل"، وذلك طيلة شهر تشرين الأول. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الأطفال على التعرّف على مشاعرهم وكيفية التعبير عنها من خلال أنشطة تفاعلية متنوعة، الامر الذي يسهم في خلق التوازن النفسي لديهم ويعزز قدرتهم على التواصل مع الآخرين.

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ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية والذي يُعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص البنك على التعاون المستمر مع متحف الأطفال ضمن اهتمامه بفئة الأطفال وذلك من خلال دعم البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية الهادفة الموجهة لهم.



وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال حتى 12 سنة مثل نشاط "ماذا أشعر" الذي يُعرّف الأطفال بطرق التعبير عن المشاعر، و"ركن المشاعر" حيث سلط الضوء على مشاركة الوالدين مع أطفالهم بأنشطة شيّقة، ونشاط قصص المشاعر، بالإضافة إلى جلسات حوارية يتم خلالها استضافة مختصين في مجال الطفولة المبكرة ، ونشاط زعتر بلادي وغيرها من الأنشطة التي تتنوع بين العلوم والفنون والأدب، كما احتوى البرنامج على العديد من الأنشطة التي توزّعت في قاعة معروضات المتحف مثل نشاط جولة في قاعة المعروضات والطيران الافتراضي، ونشاط مستكشفو الطبيعة وأنشطة الذكاء العاطفي وغيرها الكثير في مكتبة المتحف والحديقة السرية.

وتعليقا على هذا التعاون، قالت ريم الحاج طاس، مديرة قسم التعليم والبرامج في متحف الأطفال الأردن: "نشكر البنك العربي على اهتمامه بفئة الأطفال وحرصه الدائم على دعم برامج المتحف التي تعنى بقضاياهم الهامة، ونسعى من خلال برنامج "شهر الطفل العربي"، والذي يندرج ضمن برنامج "التواصل مع المجتمع" من المتحف، إلى مساعدة الأطفال على فهم حقوقهم ومشاعرهم، وبالتالي اكتشاف ذواتهم وصقل شخصيتهم وخلق مستقبل آمن لهم".