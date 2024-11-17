البنك العربي يرعى برنامج "شهر الطفل العربي" في متحف الأطفال الأردن

ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية والذي يُعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص البنك على التعاون المستمر مع متحف الأطفال ضمن اهتمامه بفئة الأطفال وذلك من خلال دعم البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية الهادفة الموجهة لهم.
وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال حتى 12 سنة مثل نشاط "ماذا أشعر" الذي يُعرّف الأطفال بطرق التعبير عن المشاعر، و"ركن المشاعر" حيث سلط الضوء على مشاركة الوالدين مع أطفالهم بأنشطة شيّقة، ونشاط قصص المشاعر، بالإضافة إلى جلسات حوارية يتم خلالها استضافة مختصين في مجال الطفولة المبكرة ، ونشاط زعتر بلادي وغيرها من الأنشطة التي تتنوع بين العلوم والفنون والأدب، كما احتوى البرنامج على العديد من الأنشطة التي توزّعت في قاعة معروضات المتحف مثل نشاط جولة في قاعة المعروضات والطيران الافتراضي، ونشاط مستكشفو الطبيعة وأنشطة الذكاء العاطفي وغيرها الكثير في مكتبة المتحف والحديقة السرية.
وتعليقا على هذا التعاون، قالت ريم الحاج طاس، مديرة قسم التعليم والبرامج في متحف الأطفال الأردن: "نشكر البنك العربي على اهتمامه بفئة الأطفال وحرصه الدائم على دعم برامج المتحف التي تعنى بقضاياهم الهامة، ونسعى من خلال برنامج "شهر الطفل العربي"، والذي يندرج ضمن برنامج "التواصل مع المجتمع" من المتحف، إلى مساعدة الأطفال على فهم حقوقهم ومشاعرهم، وبالتالي اكتشاف ذواتهم وصقل شخصيتهم وخلق مستقبل آمن لهم".
متحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله في العام 2007. ويقع المتحف في حدائق الحسين، ويضم أكثر من 190 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن واستديو التنكر والحديقة السرية. كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروضًا على مدار العام.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
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