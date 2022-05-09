البنك العربي يرعى برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

الوكيل الاخباري - رعى البنك العربي مؤخرا وبالتعاون مع بنك الملابس الخيري – أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية – برنامج كسوة العيد والذي شمل توزيع كسوة عيد الفطر السعيد بالإضافة إلى الهدايا والألعاب والحلويات على 150 طفل من الأيتام في محافظتي العاصمة وإربد.

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ويأتي هذا البرنامج ضمن التعاون المستمر ما بين البنك العربي وبنك الملابس الخيري، وانسجامًا مع رؤية البنك العربي والمسؤولية المجتمعية والتي مكّنت بنك الملابس الخيري من تأمين أكثر من 7000 طفل يتيم بالملابس والألعاب في مختلف أنحاء المملكة.



وعبر عطوفة أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي عن مدى اعتزازه بهذا التعاون وأثنى على جهود ودعم البنك العربي لبنك الملابس وخاصة لمشروع يخدم فئة الأيتام لما يحمل أسمى معاني الانسانية ويترك أثرًا طيبًا في نفوس الأطفال وأمهاتهم.



ومن الجدير بالذكر، بأن بنك الملابس الخيري يفتح أبوابه لاستقبال الأسر الأردنية العفيفة المسجلة لدى صندوق المعونة الوطنية ومن خلال الجمعيات الخيرية المحلية بمختلف البرامج التي تسد احتياجات الشرائح المختلفة في المجتمع وعلى مدار العام ومن خلال صالتي العرض في العاصمة والكرك ومن خلال الصالات المتنقلة.



كما تجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الإستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.