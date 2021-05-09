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الأحد، 09-05-2021 02:59 م

البنك العربي يرعى برنامج يوم اليتيم مع بنك الملابس الخيري

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الوكيل الاخباري - رعى البنك العربي مؤخراً برنامج يوم اليتيم بالتعاون مع بنك الملابس الخيري؛ أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم توزيع كسوة العيد بالإضافة إلى الهدايا والألعاب والحلويات على 1200 طفل بمناسبة عيد الفطر السعيد وذلك في مناطق مختلفة من المملكة شملت: اربد والسلط والمفرق والزرقاء والكرك ومعان والعقبة والعاصمة عمان.

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و يأتي هذا التعاون ضمن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" وذلك انسجاماً مع إيمان البنك بأهمية تحقيق التكافل المجتمعي من خلال دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي من شأنها زيادة اللُّحمة الاجتماعية، ونشر روح المودة والتآلف في المجتمع.


ومن الجدير بالذكر بأن تعاون البنك العربي مع بنك الملابس الخيري بدأمنذ تأسيس بنك الملابس ضمن برنامج كسوة اليتيم حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال الأعوام الماضية 5806 طفل وتم توزيع ما يقارب 29030 قطعة من الملابس والأحذية.


وثمنَ الدكتور حسين الشبلي الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية دعم البنك العربي المتواصل لبنك الملابس الخيري والذي يساهم في اسعاد الأطفال ورسم البسمة على وجوههم وأكد أن التعاون الاستراتيجي مع المؤسسات الوطنية مثل البنك العربي يساهم في تنفيذ خطط الهيئة وتفعيل دورها للقيام بالعمل الانساني في خدمة الفئات المختلفة وتحقيق الأهداف الوطنية.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الإستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

 

ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

 




 

 


 

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