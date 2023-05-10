الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 10:09 ص

البنك العربي يرعى حملة التوعية المرورية "مدرستي فرحتي"

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الوكيل الإخباري - تزامنا مع يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي، واصل البنك العربي رعايته لحملة "مدرستي فرحتي" في إطار التزامه بدعم وخدمة المجتمعات المحلية، حيث تم إطلاق الحملة بالتنسيق مع إدارة السير المركزيّة، بهدف تعزيز السلامة على الطرقات وإرشاد وتعليم الطلاب على عدد من القواعد المرورية الهامة مثل الطرق الصحيحة لعبور الشارع وتجنب المواقف الخطرة على الطرقات.  اضافة اعلان

وتستهدف حملة "مدرستي فرحتي" 60,000 طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة، وتهدف للحد من حوادث الدهس من خلال ارشاد الطلبة باستمرار وبطرق أكثر فاعلية، حيث يتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال عقد ورشات عمل تثقيفية ومحاضرات تفاعلية بالإضافة إلى الكتيب الذي يحمل اسم الحملة، حيث تم طباعة 30 ألف نسخة من هذا الكتيب بالإضافة الى عدد من المواد التوعوية التي تقدم للطلاب مجموعة متنوعة من القواعد والإرشادات بلغة سهلة بصورة قصص حوارية وبأسلوب يشد انتباه الطلاب.              
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنّى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة، تعكس حرصه على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثّل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، إحدى ثمار هذا التوجّه، وهو برنامج متعدّد الأوجه يستند إلى تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوّعة تسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام. 



 




 

 


 

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