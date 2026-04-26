البنك العربي يرعى فعاليات برنامج "اليوم العربي للشمول المالي" في متحف الأطفال

الوكيل الإخباري- تزامناً مع اليوم العربي للشمول المالي، قدم البنك العربي رعايته للبرنامج التفاعلي الذي نظمه متحف الأطفال بهدف تعزيز الوعي المالي لدى الأطفال من خلال تعريفهم بمفاهيم الادارة المالية وتشجيعهم على اكتساب مهارات إدارة المال منذ الصغر.





وشمل البرنامج مجموعة من الأنشطة التعليمية والتطبيقية على مدار يومين، تضمنت مشاركة البنك بنشاط "رحّب وقابل"، والذي قدّم فريق البنك خلاله جلسة تفاعلية مميّزة للأطفال ركّزت على تنمية مهاراتهم المالية وتعزيز قدرتهم على إدارة أموالهم بطرق سليمة، الى جانب مساهمة عدد من متطوّعي البنك في دعم وتنفيذ الأنشطة المختلفة، ما أسهم في إثراء التجربة التعليمية للأطفال.



وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 2800زائر من طلبة المدارس والعائلات، وتضمّن باقة من الأنشطة التعليمية التي ركّزت على مفاهيم الثقافة المالية بأساليب مبتكرة، من أبرزها نشاط "من خيط إلى مشروع" الذي أتاح للأطفال تجربة تأسيس مشروعهم الخاص، ونشاط "سلالم المال ودوّاماته" الذي عرّفهم على الفرق بين الحاجات والرغبات، إضافة إلى نشاط "البحث عن العملات" الذي استكشف خلاله الأطفال العملات الأردنية ودلالات رموزها، إلى جانب مجموعة من الأنشطة أسهمت في تنمية فضولهم وأجابت على تساؤلاتهم المالية.



ويُعد برنامج "اليوم العربي للشمول المالي" جزءاً من برنامج "التواصل مع المجتمع" الذي أطلقه متحف الأطفال عام 2012، والهادف إلى تعزيز وعي الأطفال بالقضايا المحلية والعالمية وتنمية إدراكهم لدورهم في المجتمع.



ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج في إطار استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج "معاً"، واستمراراً للتعاون القائم مع متحف الأطفال لأكثر من أربعة عشر عاماً، بما يعكس التزام البنك بدعم المبادرات التثقيفية والتوعوية وتعزيز الوعي المالي لدى الأجيال الناشئة.

