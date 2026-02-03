البنك العربي يرعى فعاليات برنامج يوم اليتيم في عمان والطفيلة بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

الوكيل الإخباري- قدّم البنك العربي مؤخرا دعمه لفعاليات برنامج يوم اليتيم بالتعاون مع بنك الملابس الخيري- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وذلك في كل من العاصمة عمان ومحافظة الطفيلة. حيث يأتي تنفيذ هذه الفعالية ضمن الدعم السنوي الذي يقدمه البنك لهذه المبادرة.

ويهدف البرنامج إلى دعم الأطفال الأيتام في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تنظيم زيارات شهرية إلى صالات عرض الملابس، وتنفيذ أنشطة ترفيهية تفاعلية، إلى جانب توزيع هدايا متنوعة على الاطفال. ويندرج هذا الدعم ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لالتزامه المستمر بإحداث أثر ملموس ومستدام في حياة الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.



وخلال هذه الفعالية، تم توزيع كسوة من الملابس والأحذية والالعاب على أكثر من 210 طفل وطفلة في صالة عرض بنك الملابس في عمان والطفيلة، حيث شارك المتطوعون من موظفي البنك في الأنشطة المصاحبة للمبادرة، وتفاعلوا مع الأطفال من خلال الفعاليات المختلفة، مما ساهم في خلق بيئة إيجابية عززت التواصل الاجتماعي وروح التعاون لدى الأطفال.



ويذكر ان بنك الملابس الخيري، ومنذ تأسيسه عام 2013، خدم أكثر من 2,011,814 منتفع ووزّع ما يزيد عن 9,429,469 قطعة ملابس، وذلك عبر البرامج التي تستهدف كافة الفئات المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية، حيث يتم تقديم تلك الخدمات من خلال صالات عرض الملابس في عمان والكرك.