البنك العربي يرعى فعاليات برنامج يوم اليتيم في عمان والطفيلة بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

ويهدف البرنامج إلى دعم الأطفال الأيتام في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تنظيم زيارات شهرية إلى صالات عرض الملابس، وتنفيذ أنشطة ترفيهية تفاعلية، إلى جانب توزيع هدايا متنوعة على الاطفال. ويندرج هذا الدعم ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لالتزامه المستمر بإحداث أثر ملموس ومستدام في حياة الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
وخلال هذه الفعالية، تم توزيع كسوة من الملابس والأحذية والالعاب على أكثر من 210 طفل وطفلة في صالة عرض بنك الملابس في عمان والطفيلة، حيث شارك المتطوعون من موظفي البنك في الأنشطة المصاحبة للمبادرة، وتفاعلوا مع الأطفال من خلال الفعاليات المختلفة، مما ساهم في خلق بيئة إيجابية عززت التواصل الاجتماعي وروح التعاون لدى الأطفال.
ويذكر ان بنك الملابس الخيري، ومنذ تأسيسه عام 2013، خدم أكثر من 2,011,814 منتفع ووزّع ما يزيد عن 9,429,469 قطعة ملابس، وذلك عبر البرامج التي تستهدف كافة الفئات المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية، حيث يتم تقديم تلك الخدمات من خلال صالات عرض الملابس في عمان والكرك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
-
أخبار متعلقة
-
جيلي EX2 مصمّمة لعصر جديد من التنقّل الحضري
-
سامسونج وOSN يقدّمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية
-
نهج المنار (Great Wall Motors) وطقس العرب يعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المستخدم في الأردن
-
"طلبات" الأردن ترسّخ ريادتها كأكبر منصة إلكترونية للبقالة والتجزئة في المملكة
-
أداء استثنائي للملكية الأردنية وتحقيق 21.5 مليون دينار أرباحاً صافية لعام 2025
-
افتتاح الفرع السابع لـ"ركن بغداد" في شارع مكة تحت رعاية وزير الصناعة
-
شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية توقّع عقداً استراتيجياً لتقديم خدمات SAP مع شركة نبراس للطاقة
-
ارتفاع الأرباح الصافية لمجموعة البنك العربي إلى 1.13 مليار دولار بنهاية 2025 ومجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%