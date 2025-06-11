البنك العربي يرعى فعالية كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري في العقبة والزرقاء

الوكيل الإخباري- رعى البنك العربي مؤخراً فعالية كسوة العيد التي ينظمها بنك الملابس الخيري - أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم توزيع كسوة عيد الأضحى المبارك لأكثر من 230 طفلًا في كل من محافظتي العقبة والزرقاء.

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وشارك متطوعو البنك العربي في هذه الفعالية، حيث رافقوا الأطفال خلال عملية التسوق واختيار الملابس بأنفسهم في أجواء سادها البهجة والفرح.



تأتي هذه الفعالية في سياق التعاون المستمر بين البنك العربي وبنك الملابس الخيري، والذي يمتد لأكثر من 10 أعوام ضمن برنامج "يوم اليتيم"، ويهدف إلى توفير الملابس الجديدة والألعاب لصالح 1200 يتيم سنويًا. ومنذ انطلاقه في عام 2014، استفاد من البرنامج أكثر من 11,000 يتيم في مختلف محافظات المملكة.



ويُشار إلى أن بنك الملابس الخيري، الذي تأسس في عام 2013، يقوم على جمع التبرعات العينية وتقديمها للأسر الأردنية العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية من خلال برامجه المختلفة التي تستهدف كافة الفئات المحتاجة من الأيتام، المسنين، ذوي الدخل المحدود، المقبلين على الزواج، الذين يتم خدمتهم من خلال صالة الملابس في عمان والكرك، حيث قام بنك الملابس منذ بدايته بتقديم خدماته لما يزيد عن 1,661,514 منتفع وتوزيع ما يزيد عن 7,861,435 قطعة ملابس.



كما تجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولًا لتحقيق التنمية المستدامة.