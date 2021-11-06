البنك العربي يرعى ماراثون عمّان الدولي 2021

الوكيل الاخباري - في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، قدّم البنك العربي مؤخّراً رعايته الذهبية لفعاليات ماراثون عمّان الدولي والذي أقيم بتنظيم من الجمعية الأردنيّة للماراثونات "رَن جوردان" خلال شهر تشرين الأول 2021.

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وشهد الماراثون، والذي أقيم بنسخته المعدّلة في ظلّ الظروف الراهنة، تنافساً كبيراً بين المتسابقين ومشاركةً لأكثر من5000متسابق من العدّائين المحترفين والهواة من مختلف الفئات العمرية،وذلك بهدف دعم قضايا مختلفة مثل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية البيئة.

ويأتي دعم البنك العربي المتواصل لماراثون عمّان منذ انطلاقه عام 2009كجزءٍ من استراتيجية البنك العربي لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الهادفة وذلك ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية "معاً" ومساهماته التنمويّة.



ومن طرفها عبرت الآنسة لينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنيّة للماراثونات الخيرية عن شكرها وامتنانها للتعاون القائم بين البنك والجمعية على مدار السنين وإيمانهم بجهود الجمعية وثقتهم بتنظيمها للماراثونات.

وأضافت قائلة :"نعتز بتعاوننا مع البنك العربي منذ العام 2009 في دعمهم لماراثون عمّان سنويا لاسيمافيظل الظروف الراهنة حيث أتاح دعمهم لنا إمكانيةتنظيم السباق هذا العام بنسخته الثالثة عشرة."



وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعيةمن البنك العربيهو برنامج متعدد الأوجه يهدف الى المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال دعم مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات من بينها الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.