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الإثنين، 10-06-2024 10:27 ص

البنك العربي يرعى منتدى تواصل 2024 – حوار حول الواقع والتطلعات

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الوكيل الاخباري - قدّم البنك العربي مؤخراً رعايته لفعاليات النسخة الثانية من منتدى تواصل 2024 – حوار حول الواقع والتطلعات والذي نظمته مؤسسة ولي العهد في مجمع الملك الحسين للأعمال، تحت رعاية وحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. 

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وقد شهد المنتدى حضوراً واسعاً بمشاركة نخبة من صناع القرار والنشطاء الشباب والشابات، للمشاركة في حوارات تفاعلية هدفت إلى تبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا الوطنية الهامة التي تحاكي واقع وتطلّعات الشباب والمجتمع الأردني.


وتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والتي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع التي تهم مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها فئة الشباب بما في ذلك التعليم والاقتصاد والسياسة والمجتمع، كما أتاح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم ومقترحاتهم لصنّاع القرار الذين قاموا بدورهم بمشاركة خبراتهم لإثراء النقاشات وتقديم وجهات نظر مختلفة. 
وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المنتدى في إطار حرصه الدائم على الاهتمام بفئة الشباب، من خلال دعم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية لتعزيز دورهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية والتطوير. 


وقد شارك البنك العربي في منتدى "تواصل 2024" من خلال جناح خاص لبرنامج "شباب" الذي اشتمل على مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى تحفيز الفكر الإيجابي لدى الشباب وحثّهم على روح المبادرة والريادة، وقد شهد الجناح إقبالاً واسعاً من قبل الشباب الذين تفاعلوا مع مختلف الفعاليات التعليمية والترفيهية.

 

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