البنك العربي يشارك في فعالية الإرشاد الوظيفي ضمن مبادرة "مدرستي"

الوكيل الاخباري - شارك موظفو البنك العربي مؤخراً في فعالية الإرشاد الوظيفي والتي تم تنظيمها في مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية المختلطة في قصبة السلط، وذلك ضمن برنامج الأندية الطلابية "مساحتي" الذي تنظمه مبادرة "مدرستي" بدعم من البنك العربي. حيث تهدف هذه الفعالية والتي تعتبر نافذة لليافعين على سوق العمل، إلى توسيع آفاق معرفة الطالبات حول التخصصات المستقبلية الأكثر شيوعاً وطلباً في سوق العمل مثل الأمن السيبراني، والتسويق الإلكتروني، وعلم البيانات وتحليلها، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحريك وتصميم الرسوم المتحركة بتقنية انيميشن.



وتأتي فعالية الإرشاد الوظيفي استمراراً لدعم البنك العربي لبرامج مبادرة "مدرستي" منذ عام 2010، والتي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله عام 2008 بهدف تحسين بيئة المدارس الحكومية في المملكة، وتعزيز المهارات الحياتية لدى الطلاب من خلال تطبيق برامج تعليمية متنوعة.



وتضمّنت الفعالية عدة جلسات تفاعلية مع 135 طالبة، تخللها العديد من حلقات النقاش إلى جانب أنشطة عملية وفعاليات تدريبية من شأنها المساعدة في عملية توجيه وصقل مهاراتهن وتعميق المفاهيم العملية لديهن مما يسهم في زيادة الوعي لدى الطالبات حول أهمية الدور الذي يلعبه التخصص الجامعي في مسيرتهن المهنية.



والجدير بالذكر أن البنك العربي قام سابقاً بدعم مبادرة "مدرستي" من خلال تبني مدرستين ليتم إجراء عمليات ترميم وتحديث للبنية التحتية. وبهدف توفير بيئة تعليمية أفضل، شمل دعم البنك برنامج "مساحتي" ضمن مبادرة "مدرستي" والذي يهدف إلى خلق مساحة إبداعية تفاعلية للطلبة والمدرسين من خلال نشاطات لامنهجية بالإضافة إلى دعم برنامج "أفتخر أني معلم" والذي يهدف إلى توفير التدريب الشخصي والعملي للمعلمين وتحفيز شعورهم بالفخر والكفاءة.





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