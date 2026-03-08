البنك العربي يشارك في نشاطات تطوعية لدعم وقف ثريد خلال شهر رمضان المبارك

08:07 م

الوكيل الإخباري- واصل البنك العربي نشاطاته المجتمعية الرمضانية لهذا العام والتي تهدف الى ترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي وتقديم الدعم للفئات الأقل حظاً خلال الشهر الفضيل. اضافة اعلان





حيث شارك موظفو البنك العربي في فعاليات تطوعية رمضانية بالتعاون مع وقف ثريد بهدف تحضير وتوزيع الوجبات الغذائية لضيوف الوقف. وقام موظفو البنك خلال الانشطة التطوعية بتحضير أكثر من 2600 وجبة طعام ساخنة على مدار يومين وتوزيعها على ضيوف الوقف، في أجواء تعكس روح العمل التطوعي التي يحرص البنك على ترسيخها، خاصة خلال الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه معاني العطاء.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يُعد من أوائل الداعمين الرئيسيين لوقف ثريد، الذي تأسس عام 2022 لتحقيق غاية نبيلة تتمثل في إطعام الناس داخل المملكة الأردنية الهاشمية عبر توفير وجبات غذائية متوازنة وصحية يومياً. وفي إطار التعاون المستمر بين البنك العربي ووقف ثريد، يساهم البنك في تقديم ما يقارب 52,000 وجبة خلال هذا العام للفئات المحتاجة، من خلال مراكز توزيع يتم اختيارها بعناية، ويشمل ذلك موقعاً مركزياً ملاصقاّ للمسجد الحسيني في وسط عمان يضم مركز توزيع ومطبخاّ ومستودعاّ مركزياّ لتلبية الاحتياجات الإدارية واللوجستية.



ويتبنى البنك العربي استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.