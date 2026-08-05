الأربعاء 2026-08-05 01:27 م

البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2

البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2
البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2
الأربعاء، 05-08-2026 12:37 م

الوكيل الإخباري-   أطلق البنك العربي تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار (IFRS S2)، في خطوة تؤكد التزامه المتواصل بالشفافية ومواءمة ممارساته مع أفضل المعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة والمناخ.

اضافة اعلان


وفي إطار التزامه بمعايير الشراكة لمحاسبة الكربون في القطاع المالي (PCAF)، أفصح البنك في تقريره الأول عن قياس انبعاثات الغازات الدفينة المرتبطة بأنشطة التمويل والاستثمار، وذلك إلى جانب مخزون البنك الأوسع من الانبعاثات، ما يرسخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في تبني أفضل الممارسات المناخية المتقدمة على مستوى المنطقة، والتي تنسجم مع استراتيجية البنك الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).  


ويستعرض التقرير نهج البنك في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ ضمن إطار متكامل يشمل الحوكمة وآليات اتخاذ القرار، ودمج الاعتبارات المناخية في الاستراتيجية المؤسسية، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتبني الإفصاح عن المؤشرات والأهداف ذات الصلة، إلى جانب التوجهات المستقبلية والالتزامات في هذا المجال.


ويؤكد هذا التقرير حرص البنك على تبنّي متطلبات المعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) ، بما يعزز جاهزيته لمواكبة التطورات التنظيمية العالمية ويلبي تطلعات المستثمرين والمؤسسات المالية والجهات المعنية بالإفصاح المناخي وفق أفضل الممارسات الدولية.


ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار جهود البنك العربي المستمرة لدمج اعتبارات الاستدامة والمناخ في مختلف عملياته وقراراته، بما يعكس التزامه ببناء نموذج مصرفي أكثر مسؤولية واستعدادًا لمتطلبات المستقبل.
للاطلاع على تقرير البنك العربي للإفصاحات المناخية للعام 2025، يرجى (الضغط هنا).

gnews

أحدث الأخبار

مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

أخبار محلية مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

أخبار محلية موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

أخبار محلية وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر عالمياً

النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

أخبار محلية النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى وتحريضه على التصعيد وزارة الخارجية تحذر من عواقب التحريض واقتحامات المقدسات في القدس

عربي ودولي الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها وفرص قيام الدولة الفلسطينية

البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2

أخبار الشركات البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2

الأكثر مشاهدة