البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2

وفي إطار التزامه بمعايير الشراكة لمحاسبة الكربون في القطاع المالي (PCAF)، أفصح البنك في تقريره الأول عن قياس انبعاثات الغازات الدفينة المرتبطة بأنشطة التمويل والاستثمار، وذلك إلى جانب مخزون البنك الأوسع من الانبعاثات، ما يرسخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في تبني أفضل الممارسات المناخية المتقدمة على مستوى المنطقة، والتي تنسجم مع استراتيجية البنك الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
ويستعرض التقرير نهج البنك في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ ضمن إطار متكامل يشمل الحوكمة وآليات اتخاذ القرار، ودمج الاعتبارات المناخية في الاستراتيجية المؤسسية، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتبني الإفصاح عن المؤشرات والأهداف ذات الصلة، إلى جانب التوجهات المستقبلية والالتزامات في هذا المجال.
ويؤكد هذا التقرير حرص البنك على تبنّي متطلبات المعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) ، بما يعزز جاهزيته لمواكبة التطورات التنظيمية العالمية ويلبي تطلعات المستثمرين والمؤسسات المالية والجهات المعنية بالإفصاح المناخي وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار جهود البنك العربي المستمرة لدمج اعتبارات الاستدامة والمناخ في مختلف عملياته وقراراته، بما يعكس التزامه ببناء نموذج مصرفي أكثر مسؤولية واستعدادًا لمتطلبات المستقبل.
للاطلاع على تقرير البنك العربي للإفصاحات المناخية للعام 2025، يرجى (الضغط هنا).
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