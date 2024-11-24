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البنك العربي يصدر تقريره السنوي الأول للتمويـل المسـتدام وتأثيــره

لاتا
البنك العربي
الأحد، 24-11-2024 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر البنك العربي مؤخراً تقريره السنوي الأول للتمويـل المسـتدام وتأثيــره للعام 2024، تماشياً مع التزام البنك بالشفافية، وتقييم التأثير، ودعم التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويعد هذا التقرير خطوة هامة في مسيرة البنك العربي لتوسيع محفظة التمويل المستدام، مما ينعكس إيجاباً على الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة عبر المنطقة.  

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وجاء إصدار هذا التقرير، بعــد نجــاح عمليــة الاكتتاب فــي أســناد القــرض الدائــم ضمــن الشــريحة الأولى الإضافية لــرأس المــال التنظيمــي والتـي أصدرهـا البنـك بقيمـة 250 مليـون دولار أمريكـي خلال العام 2023، حيث يتضمن التقرير عرضاً مفصّلاً حول تخصيص الأموال وعن تأثير عائدات تلك الأسناد. كما يقدّم التقرير لمحة شاملة عن نهج البنك العربي في التمويل المستدام وفقاً للممارسات العالمية وأطر العمل المثلى في هذا المجال، والذي يأتي تجسيداً لالتزام البنك في دعم تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا الأمم المتحدة (SDGs)، مع التركيز على فئات المشاريع الخضراء التي تُعنى بالتغير المناخي، وفئات المشاريع الاجتماعية التي تركز على خلق فرص العمل والحد من البطالة.


كما يُسلّط التقرير الضوء على التزام البنك بتخصيص ميزانيات لمشاريع التمويل المستدام في قطاعات مُتنوعة مثل الطاقة المُتجددة، والأبنية الخضراء، والنقل النظيف، حيث تم تخصيص محفظة التمويل المستدام الخاصة وفقاً لإطــار التمويــل المســتدام للبنــك العربــي والذي تم نشره في تشرين الأول 2023. ومنذ ذلك الحين، قام البنك بتمويل مجموعة من المشاريع الخضراء والمشاريع المجتمعية في أسواق مختلفة في المنطقة لتحقق تلك الاستثمارات تأثيراً كبيراً، مثل تمويل 487 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وتجنب انبعاثات 155,528 طناً من الغــازات الدفيئــة، بالإضافة إلى تخصيص 47 مليون دولار أمريكي لدعم الشركات الصغيرة. 


وقد تم إعداد تقرير المراجعة الخارجية limited assurance report بشأن تخصيص عائدات أســناد القــرض الدائــم ضمــن الشــريحة الأولى الإضافية لــرأس المــال التنظيمــي من قِبَل شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط).


يشار الى أن تقرير البنك العربي للتمويل المستدام للعام 2024 متضمناً تقرير المراجعة الخارجية تم نشره على الموقع الالكتروني للبنك العربي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). 

 
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