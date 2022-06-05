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الأحد، 05-06-2022 03:56 م

البنك العربي يصدر تقريره السنوي للاستدامة

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الوكيل الإخباري - أصدر البنك العربي مؤخراً تقريره السنوي للاستدامة والذي يقدم ملخصاً لأداء وإنجازات البنك في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للعام 2021.

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ويأتي إصدار التقرير،وللعام الثاني عشر على التوالي، استمراراً للنهج المؤسسي الذي يتبناه البنك العربي على صعيد الاستدامة وفي إطار دمج مفهوم الاستدامة بمعناها الاستراتيجي الشامل ضمن أعمال البنك وأنشطته وممارساته بما يعزز من مساهمة البنك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة. 


ويغطي التقرير مختلف الأنشطة والمبادرات التي قام بها البنك خلال العام المنصرم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والحوكمة وذلك ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك العربي للاستدامة. كمايتطرق التقرير إلى مساهمة البنك وجهوده المتواصلة في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وذلك من خلال المبادرات المختلفة التي يدعمها البنك ويشارك بها.


وتظهر المبادرات التي تم تغطيتها في التقرير جهود البنك في تحقيق التنمية البيئية وبالأخص دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.حيث يتجسد التزام البنك في هذا المجال من خلال تمويله لمشاريع البنية التحتية الخضراء. كما تطرق التقرير إلى العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات البنك المجتمعية والجهود التطوعية للموظفين وتمكين البنك لعملائه من التبرع عبر قنوات البنك لعدد من القضايا المجتمعية المهمة وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك وتفعيلاً لقيم التكافل والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية.


وقد تم إعداد هذا التقرير استناداً لمعايير إعداد تقارير الاستدامة للمبادرة العالمية للتقارير (GRI) والتي تم إطلاقها في العام 2016 باستخدام الخيار الشامل والذي يمثل أعلى درجات الإفصاح عن جميع المؤشرات المتعلقة بمواضيع الاستدامة ذات الأهمية للجهات ذات العلاقة.


للاطلاع على تقرير البنك العربي للاستدامة للعام 2021، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.arabbank.com.


 




 

 


 

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