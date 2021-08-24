البنك العربي يطلق النسخة الجديدة من تطبيق عربي موبايل بتصميمه الجديد والمطوّر

الوكيل الاخباري - أصدر البنك العربي مؤخّراً نسخة محدّثة من تطبيق "عربي موبايل" بتصميم جديد يتيح لعملاء البنك المزيد من المرونة والراحة لإتمام معاملاتهم المصرفية الكترونياً في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والمرونة والأمان.



ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق في إطار خطة البنك الهادفة إلى تبني أحدث التكنولوجيا الرقمية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائه.



وتشمل المزايا التي يقدّمها التطبيق بنسخته الجديدة إلى جانب الخدمات المعتادة: إمكانية التحكّم بالشاشة الرئيسية وبطريقة عرض الحسابات والبطاقات لتلبية احتياجات العملاء المتجدّدة، بالإضافة إلى إدراج قسم جديد مخصص للمنتجات والبرامج المفضّلة التي يستخدمها العميل بشكل متكرر مع إمكانية اختيار أيٍ من خدمات تطبيق "عربي موبايل" المفضّلة ليتم إظهارها على الشاشة الرئيسية.

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هذا إلى جانب قائمة "المزيد" الجديدة والتي تتيح للعميل الوصول إلى أي منتج ضمن فئات محدّدة مع توفير خَيار بحث جديد واختصارات تتغير وفقاً للخدمات الأكثر استخداماً. وتتوفّر النسخة الجديدة من تطبيق "عربي موبايل" لعملاء البنك العربي من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.



ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدم حلولاً مصرفية رقمية متكاملة تشمل إلى جانب تطبيق "عربي موبايل" وخدمة "عربي أون لاين"، خدمة فتح حساب جديد الكترونياً بخطوات بسيطة عبر تطبيق "عربي موبايل"، وتطبيق "عربي موبي كاش" للدفع بواسطة البطاقات عن طريق الهواتف الذكية، وتطبيق "Arabi Pay" لإرسال واستقبال النقود عبر تطبيقات الدردشة مثل واتساب وفيسبوك وانستجرام.

كما يقدّم البنك لعملائه من خلال فرع الخدمة الذاتية في منطقة أم اذينة وقسم الخدمة الذاتية في فروع تاج مول والعبدلي مول ودابوق وشارع المطار باقة من الخدمات على مدار الساعة بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان، بما في ذلك إصدار أو تجديد بطاقة الدفع / الصرّاف الآلي ذاتياً وفورياً وإمكانية التواصل مع مسؤولي خدمة العملاء بالصوت والصورة عبر الصرّاف الآلي التفاعلي"ITM" .

