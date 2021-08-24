الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

الملك يشارك بقمة قادة دول الجوار في بغداد

الحكومة : لم يصدر استثناءات من رئاسة الوزراء للتعيين

التربية : صيانة المدارس مستمرة

10 لقاحات تم تسجيلها بشكل طارئ بالأردن

عشرينية تبكي من ضيق حالها وتقول : أطفالي جائعون

المياه :ضبط اعتداءات جديدة في ثلاث محافظات

مصدر حكومي لـ الوكيل : لم يتم تأجيل الرواتب

توضيح حول اعادة هيكلة علاوات موظفي القطاع العام بالاردن

نقيب أصحاب المدارس الخاصة يوجه رسالة الى اولياء الامور

علماء يكتشفون أسرع كويكب يدور في النظام الشمسي

الثلاثاء، 24-08-2021 01:13 م

البنك العربي يطلق النسخة الجديدة من تطبيق عربي موبايل بتصميمه الجديد والمطوّر

1379488_767148459985406_1814612043_n


الوكيل الاخباري - أصدر البنك العربي مؤخّراً نسخة محدّثة من تطبيق "عربي موبايل" بتصميم جديد يتيح لعملاء البنك المزيد من المرونة والراحة لإتمام معاملاتهم المصرفية الكترونياً في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والمرونة والأمان. 

ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق في إطار خطة البنك الهادفة إلى تبني أحدث التكنولوجيا الرقمية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائه.

وتشمل المزايا التي يقدّمها التطبيق بنسخته الجديدة إلى جانب الخدمات المعتادة: إمكانية التحكّم بالشاشة الرئيسية وبطريقة عرض الحسابات والبطاقات لتلبية احتياجات العملاء المتجدّدة، بالإضافة إلى إدراج قسم جديد مخصص للمنتجات والبرامج المفضّلة التي يستخدمها العميل بشكل متكرر مع إمكانية اختيار أيٍ من خدمات تطبيق "عربي موبايل" المفضّلة ليتم إظهارها على الشاشة الرئيسية.

اضافة اعلان

 

هذا إلى جانب قائمة "المزيد" الجديدة والتي تتيح للعميل الوصول إلى أي منتج ضمن فئات محدّدة مع توفير خَيار بحث جديد واختصارات تتغير وفقاً للخدمات الأكثر استخداماً. وتتوفّر النسخة الجديدة من تطبيق "عربي موبايل" لعملاء البنك العربي من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.


ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدم حلولاً مصرفية رقمية متكاملة تشمل إلى جانب تطبيق "عربي موبايل" وخدمة "عربي أون لاين"، خدمة فتح حساب جديد الكترونياً بخطوات بسيطة عبر تطبيق "عربي موبايل"، وتطبيق "عربي موبي كاش" للدفع بواسطة البطاقات عن طريق الهواتف الذكية، وتطبيق "Arabi Pay" لإرسال واستقبال النقود عبر تطبيقات الدردشة مثل واتساب وفيسبوك وانستجرام.

 

كما يقدّم البنك لعملائه من خلال فرع الخدمة الذاتية في منطقة أم اذينة وقسم الخدمة الذاتية في فروع تاج مول والعبدلي مول ودابوق وشارع المطار باقة من الخدمات على مدار الساعة بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان، بما في ذلك إصدار أو تجديد بطاقة الدفع / الصرّاف الآلي ذاتياً وفورياً وإمكانية التواصل مع مسؤولي خدمة العملاء بالصوت والصورة عبر الصرّاف الآلي التفاعلي"ITM" .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Huawei - 24-08-2021

هواوي تطلق سماعة الأذن 4 FreeBudsHUAWEI التي طال انتظارها في الأردن للطلب المسبق

(Photo 1) 2021 Red Dot - Little Big e-Motion (1)

هيونداي موتور تحصد 16 جائزة من ريد دوت لهذا العام

GetAttachment

السوق المفتوح أكبر موقع لبيع الحيوانات الأليفة في الأردن

IMG-20210823-WA0006

شركة زين مستمرة في دعم جهود مكافحة كورونا

Huawei Picture - 23-08-2021

عروض مميزة من هواوي في موسم العودة إلى المدارس

DVM S2(7)

أنظمة تكييف الهواء الجديدة DVM S2 VRF من سامسونج تضمن التبريد الأمثل في كل مكان

أخبار متعلقة
ABHQ

البنك العربي أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021

Arab-Bank

البنك العربي يتبرع بأجهزة حاسوب لمدارس وزارة التربية والتعليم