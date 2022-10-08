البنك العربي يطلق برنامج "عربي إكسترا" للموظفين المحوّلة رواتبهم بمزايا جديدة

الوكيل الإخباري - في إطار سعيه المستمر نحو تطوير خدماته وبرامجه المصرفية، أعلن البنك العربي مؤخراً عن تحديث برنامجه "عربي إكسترا" للموظفين المحوّلة رواتبهم وإطلاقه بمجموعة جديدة ومتنوعة من المزايا الشاملة والتي تلبي احتياجات الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تقديم تجربة بنكية شاملة ومتطورة لهم.

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ويوفر برنامج "عربي إكسترا" بحلّته الجديدة باقة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية وغير المصرفية والتي صممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للموظفين المحوّلة رواتبهم لتمنحهم المزيد من المرونة. وتشمل هذه المزايا إمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات المتوفرة عبر تطبيق "عربي موبايل" كخدمة القرض الشخصي الفوري والتي تتيح لعملاء البرنامج تقديم طلب القرض إلكترونياً والحصول عليه في أي وقت، بالإضافة إلى خدمة التوفير الرقمي "إي-توفير" التي تمكن العملاء من التوفير تلقائياً بسعر فائدة تصاعدي مع إمكانية الحصول على نقاط إضافية ضمن برنامج "نقاط العربي". هذا بالإضافة إلى ميزات عديدة منها إصدار بطاقات فيزا الائتمانية الفورية بمزايا مرنة تشمل الإعفاء من رسوم الإصدار للسنة الأولى مع الاستفادة من خدمة " اشترِ الآن وادفع لاحقاً " بفترة سداد تصل لمدة 36 شهراً دون فوائد وذلك عند استخدام البطاقة للشراء من المحلات المشتركة في الخدمة، وإصدار بطاقة فيزا الدفع والمتاحة للشراء عبر الإنترنت بتصميم خاص مع الحصول على نقاط ضمن برنامج "نقاط العربي" على كل حركة شراء، بالإضافة لشبكة الخصومات والعروض الخاصة على بطاقات الدفع والبطاقات الائتمانية، والإعفاء من عمولة تدني الرصيد بالإضافة إلى سحوبات وجوائز شهرية تصل لغاية 3,000نقطة من "نقاط العربي" لعشرة رابحين شهرياً حتى نهاية العام.

كذلك يمكن لعملاء برنامج "عربي إكسترا" الاستفادة من باقة واسعة من حلول الدفع الرقمية اللاتلامسية "Contactless" التي يقدمها البنك العربي لعملائه مثل إسوارة الدفع الذكي “BandPay” أو ملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول، حيث تتيح هاتين الخدمتين لعملاء البنك العربي إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان وسرعة أكبر دون الحاجة لاستخدام بطاقات الدفع وفق الطرق الاعتيادية، هذا إلى جانب تطبيق "عربي موبي كاش" للدفع من خلال بطاقتي الدفع والائتمان باستخدام الموبايل.

وفي تعليقه على إطلاق البرنامج الجديد، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "نحرص دوماً في البنك العربي على تطوير برامجنا ومنتجاتنا بشكل متواصل يهدف إلى تقديم الحلول والخدمات المصرفية الأكثر تميزاً لعملائنا من مختلف الفئات وبما يلبي احتياجاتهم المتغيرة ويتماشى مع نمط حياتهم." وأضاف: "يأتي إطلاق برنامج "عربي إكسترا" للموظفين المحوّلة رواتبهم بحلته الجديدة تأكيداً على الاهتمام الذي يوليه البنك العربي بعملائه من الموظفين في القطاعين العام والخاص حيث يزخر البرنامج بالعديد من المزايا الفريدة والمصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم المالية المتجددة وتقديم قيمة مضافة لهم."



وتجدر الإشارة هنا إلى أن بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حساب "عربي إكسترا" من البنك العربي تحميل تطبيق "عربي موبايل" من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بلاي، أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار "فتح حساب جديد" المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفرع والحصول على نقاط ترحيبية ضمن برنامج "نقاط العربي"

