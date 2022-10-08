السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

وفاة و7 إصابات بحادث سير في إربد

أمير الكويت يتوجه الى إيطاليا لإجراء فحوصات طبية

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

بعد قرار خفّض إنتاج النفط.. ما آثار ذلك على الاقتصادين العالمي والعربي؟

الكاظمي يدعو لإنهاء الأزمة السياسية

ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي الشريف

الملكة تهنىء بذكرى المولد النبوي الشريف

الهند.. مقتل 11 شخصا في حريق حافلة

افتتاح مركز التصلب اللويحي ومركز السكري والغدد الصم في البشير

في ذكرى المولد النبوي.. 679 ألف أردني يحملون اسم محمد

السبت، 08-10-2022 12:56 م

البنك العربي يطلق برنامج "عربي إكسترا" للموظفين المحوّلة رواتبهم بمزايا جديدة

arabbb


الوكيل الإخباري - في إطار سعيه المستمر نحو تطوير خدماته وبرامجه المصرفية، أعلن البنك العربي مؤخراً عن تحديث برنامجه "عربي إكسترا" للموظفين المحوّلة رواتبهم وإطلاقه بمجموعة جديدة ومتنوعة من المزايا الشاملة والتي تلبي احتياجات الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تقديم تجربة بنكية شاملة ومتطورة لهم.

اضافة اعلان


ويوفر برنامج "عربي إكسترا" بحلّته الجديدة باقة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية وغير المصرفية والتي صممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للموظفين المحوّلة رواتبهم لتمنحهم المزيد من المرونة. وتشمل هذه المزايا إمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات المتوفرة عبر تطبيق "عربي موبايل" كخدمة القرض الشخصي الفوري والتي تتيح لعملاء البرنامج تقديم طلب القرض إلكترونياً والحصول عليه في أي وقت، بالإضافة إلى خدمة التوفير الرقمي "إي-توفير" التي تمكن العملاء من التوفير تلقائياً بسعر فائدة تصاعدي مع إمكانية الحصول على نقاط إضافية ضمن برنامج "نقاط العربي". هذا بالإضافة إلى ميزات عديدة منها إصدار بطاقات فيزا الائتمانية الفورية  بمزايا مرنة تشمل الإعفاء من رسوم الإصدار للسنة الأولى مع الاستفادة من خدمة " اشترِ الآن وادفع لاحقاً " بفترة سداد تصل لمدة 36 شهراً دون فوائد وذلك عند استخدام البطاقة للشراء من المحلات المشتركة في  الخدمة، وإصدار بطاقة فيزا الدفع والمتاحة للشراء عبر الإنترنت بتصميم خاص مع الحصول على نقاط ضمن برنامج "نقاط العربي" على كل حركة شراء، بالإضافة لشبكة الخصومات والعروض الخاصة على بطاقات الدفع والبطاقات الائتمانية، والإعفاء من عمولة تدني الرصيد بالإضافة إلى سحوبات وجوائز شهرية تصل لغاية  3,000نقطة من "نقاط العربي" لعشرة رابحين شهرياً حتى نهاية العام.
كذلك يمكن لعملاء برنامج "عربي إكسترا" الاستفادة من باقة واسعة من حلول الدفع الرقمية اللاتلامسية "Contactless" التي يقدمها البنك العربي لعملائه مثل إسوارة الدفع الذكي “BandPay” أو ملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول، حيث تتيح هاتين الخدمتين لعملاء البنك العربي إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان وسرعة أكبر دون الحاجة لاستخدام بطاقات الدفع وفق الطرق الاعتيادية، هذا إلى جانب تطبيق "عربي موبي كاش" للدفع من خلال بطاقتي الدفع والائتمان باستخدام الموبايل.
وفي تعليقه على إطلاق البرنامج الجديد، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "نحرص دوماً في البنك العربي على تطوير برامجنا ومنتجاتنا بشكل متواصل يهدف إلى تقديم الحلول والخدمات المصرفية الأكثر تميزاً لعملائنا من مختلف الفئات وبما يلبي احتياجاتهم المتغيرة ويتماشى مع نمط حياتهم." وأضاف: "يأتي إطلاق برنامج "عربي إكسترا" للموظفين المحوّلة رواتبهم بحلته الجديدة تأكيداً على الاهتمام الذي يوليه البنك العربي بعملائه من الموظفين في القطاعين العام والخاص حيث يزخر البرنامج بالعديد من المزايا الفريدة والمصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم المالية المتجددة وتقديم قيمة مضافة لهم."


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حساب "عربي إكسترا" من البنك العربي تحميل تطبيق "عربي موبايل" من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بلاي، أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار "فتح حساب جديد" المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفرع والحصول على نقاط ترحيبية ضمن برنامج "نقاط العربي"


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (6)

زين تواصل دعمها للسياحة وترعى رالي Jordan Riders

2357727d-b6fa-48e0-984e-a41727755bbc.png

ماكدونالدز الأردن ترعى حفل أوائل الثانوية العامة في المملكة

151515

معرض GESCO التعليمي الثاني والعشرون GESCO’s 22nd Educational Fair

GetAttachment

السوق المفتوح الموقع #1 في الأردن لبيع أجهزة ألعاب الفيديو وأحدث ألعابها

Image 2

إطلاق مشروع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والزجاجية

WhatsApp Image 2022-10-05 at 11.39.23 AM

أضخم حدث رقمي في الوطن العربي نحو ربع مليار متابع لملتقى "كلام مدينة" بالبحر الميت في الأردن

أخبار متعلقة
ara

متطوعو البنك العربي يشاركون في حملة نظافة محمية دبين مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

raba

البنك العربي أفضل بنك للخدمات الرقمية المقدمة للأفراد وللشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن للعام 2022

ara

البنك العربي الراعي الرئيسي لمهرجان الأردن للعلوم والفنون في متحف الأطفال

ara

البنك العربي يطلق حملة القرض السكني مع تحمّل البنك لأول 3 أقساط

ara

البنك العربي يدعم برنامج أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في إقليمي الشمال والوسط

ara

بدعم من البنك العربي، اختتام فعاليات "مبادرة سنبلة"