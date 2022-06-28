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الثلاثاء، 28-06-2022 02:32 م

البنك العربي يطلق تطبيق"عربي جونيَر"

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الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً تطبيق"عربي جونيَر" وهو عبارة عن تطبيق بنكي تفاعلي يُعد الأول من نوعه في الأردن والذي يقدّم خدمات ترفيهية ومالية موجهة لعملاء برنامج "عربي جونيَر"الحاليين والجدد من الأطفال واليافعين من الفئة العمرية ما بين 8 سنوات و17سنة.

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ويأتي إطلاق التطبيق الجديد في إطار حرص البنك العربي المتواصل على إثراء تجربة عملائه من خلال تقديم حلولمصرفية متكاملة تناسب جميع أفراد العائلة.


ويقدم التطبيق مزايا عديدة لكل من الأهل والأبناء على حد سواء، حيثأنه يساهم في زيادة الوعي المالي لدى الأبناء ويساعد الأهل على مراقبة نمط الإنفاق الخاص بأبنائهم واطلاعهم على أحدث العروض المقدمة لهذه الفئة العمرية، إلى جانب خلق وتعزيز ثقافة إدارة المال والادخار لدى الأبناء. كما يوفر التطبيق لمستخدميه خدمات مصرفية شاملة ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان تتضمن أداة تحويل مالية لتسهّل إتمام العمليات المالية ضمن حدود معينة وبموافقة الأهل من خلال رسالة نصية ليتم توثيقها بخاصية الرقم السري المتغير OTP، وميزة معرفة رصيد حساب المصروف الكترونياً، بالإضافة إلى القدرة على التحويل بين الحسابات داخل التطبيق وغيرها. كذلك تتضمن أبرز الميزات التفاعلية التي يقدمها تطبيق "عربي جونيَر" الجديد تمكين الأهل من إضافة مهام جديدة عبرتطبيق "عربي موبايل" لأبنائهم المشاركين بتطبيق"عربي جونيَر" من خلال تحديد قيمة للمهمة وتاريخ استحقاقها، وتحويل المبلغ القائم لحساب المصروف المربوط على التطبيق فور تحقيق المهمة من قِبل الأبناء وذلك كنوع من التحفيز المستمر لأداء المهام المطلوبة وزيادة قدرتهم على ربط العمل المُنجز بالمردود المادي.


وفي تعليقه على إطلاق هذا التطبيق الجديد، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "يأتي إطلاق تطبيق عربي جونيَر الجديد ضمن سلسلة البرامج والحلول المصرفية المتكاملة والمعززة بأحدث الخدمات والقنوات الرقمية والتي يقدمها البنك العربي لتلبية الاحتياجات المصرفية لمختلف أفراد العائلة عبر مراحل حياتهم المختلفة." وأضاف: "يوفر التطبيق الجديد الفرصة لزيادة الوعي المالي لدى الأطفال واليافعين ضمن منصة تفاعلية مميزة تمكنهم من إتمام مجموعة من العمليات المصرفية تحت إشراف الأهل وضمن أعلى مستويات السهولة والأمان."


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يقدم من خلال برنامج "عربي جونيَر" مجموعة واسعة من المزايا البنكية وغير البنكية، صمّمت لتشجع الآباء والأمهات على الادخار لمستقبل أبنائهم.

ومن أبرز هذه المزايا: الاستفادة من خدمة التوفير الرقمي "إي-توفير" عبر تطبيق "عربي موبايل" والتي تتيح التوفير بسعر فائدة تصاعدي، وميزة "التوفير الفوري" والتي تمكّن الوالدين من التوفير لأبنائهم تلقائياً مع كل عملية شراء يقومون بها ببطاقة الدفع أو البطاقة الائتمانية، وذلك من خلال تحويل نسبة مئوية أو قيمة تقريبية لحساب أبنائهم، وإسوارة الدفع الذكي"BandPay" التي تتيح الدفع من حساب بطاقة فيزا الدفع بدون الحاجة لإبراز البطاقة الفعلية والعديد من المزايا والخصومات والمكافآت الأخرى.

 

 




 

 


 

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