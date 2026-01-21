الأربعاء 2026-01-21 07:39 م

البنك العربي يطلق جلسات توعوية متخصصة للمعلّمين ضمن مبادرة "سنبلة"

البنك العربي يطلق جلسات توعوية متخصصة للمعلّمين ضمن مبادرة "سنبلة"
البنك العربي يطلق جلسات توعوية متخصصة للمعلّمين ضمن مبادرة "سنبلة"
 
الأربعاء، 21-01-2026 06:07 م

الوكيل الإخباري-   أطلق البنك العربي مؤخراً سلسلة من الجلسات التوعوية المتخصصة لمعلّمي مبادرة "سنبلة"، التي تنفذها مؤسسة الجود للرعاية العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف الى ترسيخ ثقافة الإبداع والريادة الاجتماعية داخل المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة.

اضافة اعلان

                        
ويأتي إطلاق هذه الجلسات في إطار الدعم السنوي المتواصل الذي يقدمه البنك العربي للمبادرة، وانسجاماً مع التزامه المستمر في دعم برامج بناء القدرات وتطوير الكفاءات في قطاع التعليم، بما يعكس رؤيته في تعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وإيمانه الراسخ بأهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتمكين الأفراد.


وأشار السيد ماهر قدورة، مؤسس مبادرة سنبلة، أن نجاح المبادرة لم يكن بجهد جهة واحدة، بل هو نتيجة شراكات حقيقية وتفاعل ميداني مستمر، وأضاف: "عملنا جنبًا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم، ومع الداعمين وعلى رأسهم البنك العربي الداعم الاستراتيجي، ومع المعلمين الذين يقودون التغيير داخل مدارسهم. هذا التفاعل هو الذي جعل جلسات المهارات الحياتية الخاصة بسنبلة يصل لمئات المعلمين في كل جلسة، ويترجم إلى مشاريع حقيقية تُحسّن البيئة المدرسية وتنعكس مباشرة على الطلبة."


وتهدف الجلسات التوعوية إلى تمكين المعلمين من تطوير مهاراتهم المهنية ومعارفهم العملية، من خلال التركيز على تنمية المهارات الحياتية عبر جلسات تُعقد على مدار العام الكترونياً. كما تتناول الجلسات محاور رئيسية تشمل الذكاء العاطفي، والذكاء الاصطناعي وغيرها، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين وتعزيز أثرهم داخل الغرف الصفية، وتمكينهم من مواكبة أحدث المستجدات والتوجهات العالمية في قطاع التعليم، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الطلبة والبيئة المدرسية ويسهم في رفع جودة وكفاءة التعليم، حيث تستقطب كل جلسة ما بين 800 الى 1000 معلم من معلمي مبادرة "سنبلة".


يُذكر أن البنك العربي بدأ رعايته الاستراتيجية لمبادرة "سنبلة" عام 2021، تأكيدًا على حرصه المستمر على دعم قطاع التعليم والمبادرات الهادفة إلى تمكين الكوادر التربوية وتنمية مهارات الطلبة انسجامًا مع توجهاته في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة عبر برامجه المتنوعة في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسّد برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" هذا التوجه من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوجه بإجراء صيانة شاملة لملعب البترا الرياضي وإعادة افتتاحه بأسرع وقت

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية وزارة الخارجية: الأردن ودول عربية وإسلامية ينضمون إلى مجلس السلام

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

نقود أردنية

اقتصاد محلي ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 578 مليون دينار في نهاية 2025

سلطة إقليم البترا

أخبار محلية بريزات: لا يوجد فندق مغلق في البترا نتيجة الظروف الإقليمية وتراجع السياحة

العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

البنك العربي يطلق جلسات توعوية متخصصة للمعلّمين ضمن مبادرة "سنبلة"

أخبار الشركات البنك العربي يطلق جلسات توعوية متخصصة للمعلّمين ضمن مبادرة "سنبلة"

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى يؤكدان التحول إلى منظومة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة



 






الأكثر مشاهدة