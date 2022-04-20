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الأربعاء، 20-04-2022 09:31 ص

البنك العربي يطلق حملة "تحدي العربي فيتنس"من خلال خدمة "Arabi Fitness"

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخرا حملة"تحدي العربي فيتنس"من خلال خدمة "Arabi Fitness"عبر تطبيق "عربي موبايل" وذلك بالتعاون مع "FittiCoin"، وهو تطبيق مقدم من احدى الشركات الأردنية الناشئة والذي يهدف إلى تشجيع تبني أسلوب حياة صحي لمستخدميه.

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ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تقديمعروض وبرامج ترويجية رقمية مميزة تنسجم مع تطلعات عملائه المتجددة وتواكب أسلوب حياتهم.


وتقدم الحملةالمتاحة من خلال خدمة Arabi Fitness”" من البنك العربي الفرصة لعملاء البنك الذين يشتركون في التحدي من مضاعفة نقاط مكافآتهم ضمن برنامج "نقاط العربي" خلال شهر رمضان المبارك وذلك عبر مضاعفة خطوات المشي والركض المحتسبة لهم عبر تطبيق "FittiCoin".

 

ويمكن الاستفادة من نقاط العربي في أي وقت لدى العديد من التجار ومقدمي الخدمات المشاركين بالبرنامج مثل المطاعم ومحلات التسوق، والمتاجر المختلفة ومحطات البنزين وغيرها. كما يمكن كذلك استبدال هذه النقاط نقدياً من خلال صرافات البنك العربي الآلية واسعة الانتشار أو من خلال تحويلها عبر تطبيق "عربي موبايل" هذا بالاضافة الى امكانية استخدام هذه النقاط للشراء مباشرة من خلال بطاقة الولاء الموجودة داخل عربي موبي كاش في كل المتاجر التي يتوفر لديها تطبيق الدفع من البنك العربي "عربي موبي كاش".


وفي تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "تأتي هذه الحملة تزامنا مع شهر رمضان المبارك وفي اطار حرص البنك العربي على مكافأة عملائه الكرام وتوفير الحملات والعروض المناسبة لهم عند استخدامهم لخدمة "Arabi Fitness" من البنك العربي عبر تطبيق "عربي موبايل".

 

" وأضاف: "نسعى دائماً إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات والعروض التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا وبما يتناسب مع أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المختلفة على مدار أشهر العام."


ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدم حلولاً مصرفية رقمية متكاملة تشمل إلى جانب تطبيق "عربي موبايل" وخدمة "عربي أون لاين"، خدمة فتح حساب جديد الكترونياً بخطوات بسيطة عبر تطبيق "عربي موبايل"، وتطبيق "عربي موبي كاش" للدفع بواسطة البطاقات عن طريق الهواتف الذكية، وتطبيق "Arabi Pay" لإرسال واستقبال النقود عبر تطبيقات الدردشة مثل واتساب وفيسبوك وانستجرام.

 

كما يقدّم البنك لعملائه من خلال فرع الخدمة الذاتية في منطقة أم اذينة وقسم الخدمة الذاتية في فروع تاج مول والعبدلي مول ودابوق وشارع المطار باقة من الخدمات على مدار الساعة بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان، بما في ذلك إصدار أو تجديد بطاقة الدفع / الصرّاف الآلي ذاتياً وفورياً وإمكانية التواصل مع مسؤولي خدمة العملاء بالصوت والصورة عبر الصرّاف الآلي التفاعلي"ITM" .

 




 

 


 

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