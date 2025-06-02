البنك العربي يطلق حملة ترويجية جديدة لتمويل السيارات الكهربائية

وتتماشى هذه الحملة مع استراتيجية البنك العربي لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتؤكد على التزامه بتقديم حلول مالية تدعم التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الوعي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة. وتتيح الحملة للعملاء الراغبين بشراء سيارة كهربائية الاستفادة من مجموعة من المزايا تشمل الحصول على 3000 نقطة مكافآت من البنك العربي، إلى جانب تمويل بدون عمولة منح، مع إمكانية تمويل السيارة لغاية 100%.
وفي تعليقه على إطلاق هذه الحملة قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغرى في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير الحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة التي تناسب احتياجاتهم التمويلية وتطلعاتهم". وأضاف: "تتيح هذه الحملة لعملائنا فرصة اقتناء سيارة كهربائية ضمن مزايا تفضيلية وخيارات ميسرة، تماشياً مع مساعي البنك لتعزيز استخدام الخيارات الصديقة للبيئة."
وتجدر الإشارة إلى أن قروض تمويل السيارات من البنك العربي تتضمن العديد من المزايا التفضيلية، هذا إلى جانب وجود فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء في أي وقت، مع إتاحة خيار تمويل أكثر من سيارة وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بذلك.
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