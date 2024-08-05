البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية

الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي مؤخراً حملة خاصة بالقروض السكنية تزامناً مع موسم الصيف يتيح من خلالها للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، بما فيهم المغتربين الأردنيين، مجموعة من المزايا المنافسة والشروط التفضيلية.



وتتضمن الحملة تغطية البنك لقيمة أول دفعتين من القرض السكني، بحد أقصى 5000 دينار وتمويل يصل لغاية 100% من قيمة المنزل للعملاء بسعر فائدة تفضيلي مع تحمّل البنك لرسوم الرهن والتخمين وبدون عمولة.



ويستطيع عملاء البنك العربي استخدام خدمة "بيتي" الأولى من نوعها في الأردن، والتي تتيح إمكانية تقديم طلب قرض سكني والحصول على موافقة مبدئية خلال دقائق عبر تطبيق "عربي موبايل". وكذلك يمكن للعملاء من خلال هذه الخدمة البحث عن العقارات رقمياً، والتخطيط المالي السليم لهذا الهدف، وحساب قيمة القرض بناءً على وضع العميل المالي استناداً إلى معايير اختيار محددة مسبقاً من قبله والتي تضم مساحة العقار المطلوب وموقعه وغيرها.



وفي تعليقه على هذه الحملة قال السيد يعقوب معتوق - مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي باستمرار على منح عملائنا تجربة مصرفية رقمية مميزة وعروض ذات قيمة مضافة تلبي متطلباتهم وتناسب أسلوب حياتهم." وأضاف: " تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك على توفير حلول تمويلية مرنة تمكّن الراغبين في امتلاك عقار من تحقيق ذلك بمزايا منافسة وبشكل يسهم في تخفيف الأعباء المترتبة عليهم".



وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يقدم حلول تمويلية متكاملة للأفراد تتضمن باقة متنوعة من القروض تشمل القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات بمزايا منافسة تتضمن: مبالغ قروض تناسب احتياجات العملاء وفترات سداد مرنة واسعار فائدة منافسة وذلك ضمن خيارات ميسرة وسرعة في الإجراءات بالإضافة إلى توفر فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء.