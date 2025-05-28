البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية

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الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي مؤخراً حملة خاصة بالقروض السكنية تتيح للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، بما فيهم المغتربين الأردنيين، مجموعة من المزايا المنافسة والشروط التفضيلية، وذلك ضمن اهتمام البنك بتقديم حلول تمويلية مرنة تسهم في تلبية احتياجات عملائه المتنوعة. اضافة اعلان





وتتضمن الحملة استرداداً نقدياً بنسبة 3% من قيمة القرض، بحد أقصى 10,000 دينار. كما توفر تمويلاً يصل لغاية 100% من قيمة العقار مع إعفاء من عمولة تنفيذ القرض، وتحمّل البنك لرسوم الرهن والتخمين. وتشمل الحملة مختلف أنواع القروض السكنية، بما في ذلك القروض الجديدة، وشراء المديونية، وتمويل البناء، دون حد أدنى أو أقصى لمبلغ القرض.



ويستطيع عملاء البنك العربي الحصول على موافقة مبدئية مباشرة على القرض السكني من خلال خدمة "بيتي" المتاحة عبر تطبيق "عربي موبايل"، وهي خدمة رقمية متكاملة تُعد الأولى من نوعها في الأردن، تتيح للعملاء تقديم طلب قرض سكني والحصول على الموافقة المبدئية خلال دقائق. كما توفر أدوات ذكية تساعد العملاء في البحث عن العقارات رقمياً، والتخطيط المالي لهذا الهدف، واحتساب قيمة القرض بناءً على وضعهم المالي ومعايير يحددونها مسبقاً مثل مساحة العقار المطلوب وموقعه.



وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد يعقوب معتوق - مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: “نحرص في البنك العربي باستمرار على منح عملائنا تجربة مصرفية رقمية مميزة وعروض ذات قيمة مضافة تلبي متطلباتهم وتناسب أسلوب حياتهم." وأضاف: "تأتي هذه الحملة في إطار التزام البنك بتوفير حلول تمويلية مرنة تمكّن الراغبين في امتلاك عقار من تحقيق ذلك بمزايا منافسة وبما يسهم في تخفيف الأعباء المترتبة عليهم."



وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يقدم حلول تمويلية متكاملة للأفراد تتضمن باقة متنوعة من القروض تشمل القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات، بمزايا منافسة تتضمن: مبالغ قروض تناسب احتياجات العملاء، وفترات سداد مرنة، وأسعار فائدة تفضيلية، وذلك ضمن إجراءات ميسّرة وسريعة، إلى جانب توفر فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء.