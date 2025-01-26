البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا النشامى

الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية مميزة لبطاقة فيزا النشامى الائتمانية، التي تم تصميمها خصيصاً لتعكس روح الدعم والمساندة للمنتخب الوطني لكرة القدم (منتخب النشامى). وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك العربي بالاتحاد الأردني لكرة القدم، وتجسد التزام البنك الراسخ بدعم الرياضة الأردنية وتمكين الشباب.

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