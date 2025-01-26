البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا النشامى

وتتيح هذه الحملة للعملاء فرصة الحصول على جوائز مميزة وقيّمة، حيث سيحصل أول 50 عميل ممن يقومون بإصدار بطاقة فيزا النشامى على قميص المنتخب الوطني الرسمي، بالإضافة الى دخول كافة العملاء الذين يحصلون على البطاقة في سحب للفوز بخمس شاشات تلفزيون سامسونج بحجم 65 بوصة.
ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي هو الراعي الرئيسي للمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، حيث يقدم البنك الرعاية الرئيسية لكافة المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، ابتداءً من النشامى والنشميات حتى منتخبات الفئات العمرية وصولاً إلى فعاليات كرة القدم في المدارس، بالإضافة لرعاية بطولات وأندية المحترفين.
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