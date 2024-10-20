البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة لعملاء حساب "إي-توفير بلس"

تمنح الحملة العملاء المؤهلين من أصحاب حسابات التوفير الرقمي "إي توفير بلس" فرصة الحصول على جوائز أسبوعية قيّمة من خلال مضاعفة أرصدة الفائزين لغاية 10 آلاف دينار كحد أعلى حيث سيتم إجراء السحب على مدى 13 أسبوعاً لاختيار 13 رابحاً بهذه الجوائز القيّمة. وستستمر الحملة لغاية 31 ديسمبر 2024.
وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول مصرفية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير العروض والحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة ". وأضاف: "يأتي إطلاق حملة "إي-توفير بلس" تأكيداً على الاهتمام الذي يوليه البنك لعملائه الراغبين في التوفير وإدارة أموالهم بشكل فعّال، حيث يوفر الحساب العديد من المزايا الفريدة والمصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم المالية المتجددة ومنها منح فائدة يومية على الرصيد المتوفر بالإضافة الى منح نقاط العربي على المبالغ التي يتم ايداعها في الحساب".
وتجدر الإشارة هنا أنه بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حساب "إي-توفير بلس" من البنك العربي تحميل تطبيق "عربي موبايل" من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بلاي، أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار "فتح حساب جديد" المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفرع، والبدء في الحصول على "نقاط العربي" بناءً على الرصيد المتوفر في نهاية كل شهر.
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