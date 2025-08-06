البنك العربي يطلق حملة ترويجية لحساب "شباب"

وتتيح هذه الحملة للعملاء الحاليين والجدد فرصة الدخول في السحب على سيارتين، عند فتح حساب "شباب" من البنك العربي وإجراء حركات شرائية شهرية بقيمة لا تقل عن 100 دينار أردني، ولمدة ستة أشهر متتالية خلال فترة الحملة. وسيتم الإعلان عن فائزين اثنين عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك خلال 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء الحملة، الموافق 1 كانون الأول 2025.
وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول مصرفية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير العروض والحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة". وأضاف: "يأتي إطلاق هذه الحملة بهدف مكافأة عملائنا من فئة الشباب على ولائهم، ولتشجيع الشباب على الاستفادة من المزايا والخدمات الرقمية المتنوعة التي يقدمها حساب "شباب"، والذي يوفر العديد من المزايا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية المتجددة."
ويُعد حساب "شباب" من البنك العربي أحد أبرز البرامج المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فئة الشباب، حيث يوفّر إمكانية فتح الحساب إلكترونيًا عبر تطبيق "عربي موبايل"، وإصدار بطاقة فيزا بدون رسوم شهرية، إلى جانب الحصول على نقاط مكافآت ترحيبية. كما يتيح الحساب قروضًا بشروط ميسّرة، ويمنح إعفاءات من بعض العمولات، ويوفّر خصومات حصرية في مجموعة مختارة من المطاعم والمراكز الترفيهية. ويشمل الحساب أيضاً خدمات مصرفية رقمية مجانية، فضلاً عن مركز خدمة عملاء مخصص لتلبية احتياجات الشباب.
-
أخبار متعلقة
-
تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني
-
الشركة الأردنية للطيران تواصل دعمها لنادي السلط الرياضي وتتبرع بمبلغ 10 آلاف دينار لفك قيد التسجيل
-
افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة وادي الرمم 2
-
سامسونج تُثبت ريادتها في عصر الذكاء الاصطناعي مع تفوّق لافت في أدوات تحرير الصور والفيديو
-
سيارة لاند كروزر 300 الهجينة الجديدة كليًا الآن في الأردن
-
شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن حجم إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز 2025
-
كابيتال بنك يرسّخ ريادته في دعم الاستدامة والابتكار ويساهم في تمويل مبادرات مشروع "روابط الابتكار الأخضر" في منطقتي الأزرق والزرقاء
-
زين كاش ترعى الأندية الصيفية في عدد من المدارس