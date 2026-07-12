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البنك العربي يطلق حملة ترويجية لحساب "عبر الحدود" للمغتربين الأردنيين

البنك العربي يطلق حملة ترويجية لحساب "عبر الحدود" للمغتربين الأردنيين
البنك العربي
الأحد، 12-07-2026 02:29 م

الوكيل الإخباري-   أطلق البنك العربي مؤخراً حملة "نوّرت البلد" للمغتربين الأردنيين القادمين إلى المملكة، بهدف تعريفهم بحساب "عبر الحدود" أحد الحلول المصرفية الرائدة التي يقدمها البنك، والمصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المالية وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم البنكية بسهولة ومرونة في الأردن وبلد اقامتهم.

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يقدم برنامج "عبر الحدود" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية التي تلبي متطلبات المغتربين، حيث يوفر وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تطبيق "عربي موبايل"، بالإضافة لخدمات مميزة تشمل: فتح الحسابات في الأردن والمنطقة، وخدمة "عربي أكسيس" والتي تتيح التحويل الفوري بين حسابات العميل ضمن شبكة البنك العربي، كما يوفر البرنامج حلول التمويل العقاري والقروض السكنية للمغتربين التي تمكنهم من تملك العقارات في بلدهم الأم، مع فرصة الدخول تلقائياً في سحب أسبوعي للفوز بمبلغ 20,000 دينار أردني من خلال الحملة الترويجية للقروض السكنية التي أطلقها البنك مؤخرا. كما يوفر البنك حلول استثمارية من قبل فريق مختص بالإضافة الى حلول التأمين المصرفي والتي تشمل خطط التأمين التقاعدي.


وتمنح الحملة، التي ستستمر لغاية 30 أيلول 2026، عملاء البرنامج الجدد فرصة الدخول في سحوبات شهرية، يتم من خلالها اختيار خمسة رابحين في كل سحب، ليحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2,500 دينار أردني.  وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك العربي على تقديم حوافز نوعية تضاف إلى المزايا المتعددة التي يوفرها حساب "عبر الحدود".


وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "تأتي حملة "نوّرت البلد" في إطار اهتمام البنك العربي بالمغتربين الأردنيين وتوفير حلول مالية تختصر المسافات عليهم وتبقيهم على تواصل مستمر مع بلدهم".

 

وأضاف: " تتيح الحملة فرصة الاستفادة من المزايا التي يوفرها حساب "عبر الحدود"، إلى جانب فرصة الفوز بجوائز نقدية، بما يسهم في توفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم البنكية في الأردن والخارج بكل يسر."

gnews

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