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الثلاثاء، 12-04-2022 01:48 م

البنك العربي يطلق حملة خاصة ببطاقة فيزا 'معــاً' الائتمانية البلاتينية

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الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً حملة خاصةعلىبطاقة فيزا"معــاً" الائتمانية البلاتينيةبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وتعتبرهذه البطاقة الإئتمانية الأولى من نوعها على صعيد المنطقة،حيث تمكن حامليها من دعم مجموعة من المؤسساتغير الربحية عند استخدامهملهذه البطاقة في تسديد قيمة مشترياتهم مما يمكنهم، بالتعاون مع البنك العربي، من المساهمة في دعم المجتمع المحليبشكل مباشر.

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وتأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على دعم الجهات التي تسهم بتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، شهر الخير والعطاء.


وبالإضافة الى المزايا المتعددة لبطاقة فيزا "معــاً" الائتمانية البلاتينيةمن البنك العربي، فإنهاتنفرد بميزة إضافية تتيح لمستخدميها تقديم الدعم والمساهمة بشكل مستمر في خدمة المجتمع من خلال التبرع بشكل تلقائي في كل مرة يستخدمون فيها البطاقة لمشترياتهم.حيث يتم اقتطاع نسبة بسيطة مقدارها 0.5% من قيمة المشتريات المسددة بواسطة البطاقة ليتم التبرع بها بالتساوي للجهات المشاركة والتي تشمل: مؤسسة الحسين للسرطان، تكية أم علي، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام والجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ويتم إظهار قيمة التبرع من خلال كشف حساب البطاقة الشهري، وفي مقابل كل تبرع، يقوم البنك العربي بالتبرع بنسبة مماثلة 0.5% يتم توزيعها بالتساوي على هذه المؤسسات، إلى جانب تبرع البنكبـ50%من قيمة رسوم البطاقة السنوية لهذه المؤسسات.


وتتيح الحملة فرصة الحصول على300 نقطة ترحيبية مجانية ضمن برنامج "نقاط العربي" عند إصدار بطاقة "معاً"الائتمانية البلاتينيةخلال شهر رمضان المبارك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

 

 

 




 

 


 

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