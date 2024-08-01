البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية

وتتماشى هذه الحملة مع استراتيجية البنك العربي لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتؤكد على التزامه بتقديم حلول مالية تدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة. بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
وستستمر هذه الحملة لغاية 31/12/2024، حيث سيكون بإمكان العملاء الراغبين بشراء أي نوع من السيارات الكهربائية، إن كانت جديدة أو مستعملة، الاستفادة من مجموعة من المزايا ضمن هذه الحملة والتي تتضمن؛ تحمّل البنك لقيمة اول قسط لغاية 300 دينار، وتمويل بنسبة تصل الى 100%، وسعر فائدة تفضيلي.
وفي تعليقه على إطلاق هذه الحملة قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير الحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة التي تناسب احتياجاتهم التمويلية وتطلعاتهم". وأضاف: "تتيح هذه الحملة لعملائنا فرصة اقتناء أي سيارة كهربائية من اختيارهم ضمن مزايا تفضيلية وخيارات ميسرة، تماشياً مع مساعي البنك لتعزيز استخدام الخيارات الصديقة للبيئة".
وتجدر الإشارة إلى أن قروض تمويل السيارات من البنك العربي تتضمن العديد من المزايا التفضيلية، هذا إلى جانب وجود فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء في أي وقت، مع إتاحة خيار تمويل أكثر من سيارة وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بذلك. كما يتيح البنك إمكانية تقديم طلب القرض إلكترونياً بكل سهولة عبر الخدمات المصرفية الرقمية للبنك العربي والتي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عربي أون لاين".
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