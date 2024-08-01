البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية

الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة بقروض السيارات الكهربائية وذلك في إطار حرص البنك الدائم على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وتتماشى هذه الحملة مع استراتيجية البنك العربي لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتؤكد على التزامه بتقديم حلول مالية تدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة. بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.



وستستمر هذه الحملة لغاية 31/12/2024، حيث سيكون بإمكان العملاء الراغبين بشراء أي نوع من السيارات الكهربائية، إن كانت جديدة أو مستعملة، الاستفادة من مجموعة من المزايا ضمن هذه الحملة والتي تتضمن؛ تحمّل البنك لقيمة اول قسط لغاية 300 دينار، وتمويل بنسبة تصل الى 100%، وسعر فائدة تفضيلي.



وفي تعليقه على إطلاق هذه الحملة قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير الحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة التي تناسب احتياجاتهم التمويلية وتطلعاتهم". وأضاف: "تتيح هذه الحملة لعملائنا فرصة اقتناء أي سيارة كهربائية من اختيارهم ضمن مزايا تفضيلية وخيارات ميسرة، تماشياً مع مساعي البنك لتعزيز استخدام الخيارات الصديقة للبيئة".