البنك العربي يطلق حملة "رابح كل ساعة يوميا" بالتعاون مع Visa

الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة لعملائه بعنوان "رابح كل ساعة يوميا" بالتعاون مع فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. وتأتي هذه الحملة والتي تستمر لغاية 31/12/2024 في إطار حرص البنك الدائم على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة تمنح عملاءه مزايا متعددة تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة.



ومن خلال هذه الحملة الخاصة، يتيح البنك العربي لعملائه فرصة دخول سحب لاختيار رابح واحد كل ساعة يومياً للفوز باسترداد نقدي فوري لأعلى قيمة شرائية لمشترياته خلال الساعة وبحد أقصى ألف دينار يتم قيدها في حسابه مباشرة، مع إمكانية الفوز مرة واحدة كل 24 ساعة طوال فترة الحملة. حيث يتأهل العميل للدخول بالسحب عند تنفيذ عمليات الدفع والشراء لدى المتاجر أو عند التسوق عبر الانترنت باستخدام بطاقات فيزا البنك العربي مباشرة، أو بواسطة تطبيق "عربي موبي كاش"، أو عبر وسائل الدفع اللاتلامسية بمختلف أنواعها والتي تشمل إسوارة / ملصق الدفع الذكي وخاتم الدفع وغيرها، وذلك ضمن منظومة قنوات الدفع الرقمية الخاصة بالبنك العربي.



وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "توفّر حملة رابح كل ساعة يومياً قيمة حقيقية ومكافأة مميزة لعملائنا خاصة كونها مدعمة بتجربة دفع وشراء رقمية سلسة من خلال بطاقات Visa الائتمانية من البنك العربي ووسائل الدفع اللاتلامسية بمختلف أنواعها." وأضاف: "يسعى البنك العربي من خلال تعاونه مع شركة فيزا الى إطلاق حملات ترويجية تشجع العملاء على الدفع من خلال البطاقات وطرق الدفع الرقمية والتي تمنح العملاء من مختلف الشرائح مستويات عالية من المرونة والأمان وبشكل يتناسب مع احتياجاتهم ونمط حياتهم."



وفي هذا السياق، أعرب السيد ماريو مكاري، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في منطقة دول المشرق عن سعادته بالتعاون مع البنك العربي قائلاً: " نحن في فيزا ندعم الجهود المشتركة نحو تعزيز الوعي بثقافة المدفوعات اﻻلكترونية، وهذه الحملة الترويجية من البنك العربي تعكس حرص الطرفين على التواصل مع القاعدة الواسعة للمستخدمين ونشر التوعية بأدوات وتقنيات المدفوعات الرقمية. " وأضاف: "تحرص فيزا على إتاحة تجربة سلسة وممتعة للتسوق لعملائها من خلال العمل مع الجهات المشاركة لخلق تجربة دفع سلسة وآمنه ومجزية."

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ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدم منظومة متكاملة من حلول الدفع الرقمية السهلة والمرنة تشمل: تطبيق الدفع "عربي موبي كاش" الذي يتيح للعملاء إمكانية دفع قيمة مشترياتهم لدى أكثر من 4200 تاجر ومقدمي خدمات مشاركين بالخدمة بكل سهولة وسرعة وأمان عبر هاتفهم الذكي دون الحاجة لإبراز البطاقة مع إمكانية الحصول على خصومات حصرية وضعف نقاط المكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي". هذا إلى جانب تطبيق "عربي موبايل" وخدمة "عربي أون لاين" حيث يمكن للعملاء إنجاز العديد من المعاملات البنكية مثل دفع الفواتير والتحويل النقدي وغيرها في اي وقت ومن اي مكان على مدار الساعة. كذلك يستطيع عملاء البنك تسديد قيمة المشتريات وتنفيذ العمليات المصرفية اليومية بواسطة بطاقات البنك العربي المدعمة بتقنية اللاتلامسية، أو إسوارة الدفع أو الملصق الالكتروني أو “Knock to Pay” باستخدام خاتم الدفع على أجهزة الصراف الآلي أو على نقاط البيع. كما أطلق البنك بالتعاون مع فيزا بطاقة «Visa Arabi Switch» البلاستيكية الرقمية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة، حيث تجمع ما بين بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المباشر من البنك العربي في بطاقة واحدة مع إمكانية استخدام الخاصية اللاتلامسية فيها على أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.

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