البنك العربي يطلق خدمة القرض السكني 'بيتي' عبر تطبيق 'عربي موبايل'

الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة "بيتي" الجديدة عبر تطبيق "عربي موبايل"، وذلك في إطار جهود البنك الرامية إلى توفير أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وتوظيفها لتقديم تجربة مصرفية متطورة وسلسة توفر وقت وجهد العملاء.

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وتعتبر خدمة "بيتي" الأولى من نوعها في المملكة على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد، حيث تمكن العملاء الراغبين في امتلاك عقار من خلال قرض سكني من البنك العربي القيام بالتخطيط المالي السليم لهذا الهدف بناءً على وضعهم المالي من خلال تطبيق "عربي موبايل".

حيث تتيح لهم هذه الخدمة الرقمية تحديد الميزانية الأنسب لهم بالاستفادة من ميزة حساب النفقات والالتزامات بالتفصيل وتحديد الدفعة الأولى والرسوم الشهرية التي تناسب نفقات والتزامات كل عميل واحتياجاته .

كما توفر الخدمة ميزة "البحث عن بيتي" بالتعاون مع منصة السوق المفتوح "OpenSooq" والتي يمكن للعملاء عبرها البحث عن عقارات الكترونياً استناداً إلى معايير اختيار محددة مسبقاً من قبلهم والتي تشمل مساحة العقار المطلوب وموقعه وغيرها.

هذا بالإضافة إلى خاصية اختيار وكيل عقاري والاستفادة من خدمة العملاء المتوفرة على مدار الساعة عبر تطبيق "عربي موبايل".



وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يأتي إطلاق خدمة "بيتي" عبر تطبيق "عربي موبايل" استمراراً لجهود البنك العربي المتواصلة لتقديم خدمات بنكية مبتكرة ومرنة للعملاء عبر القنوات الرقمية للبنك العربي تلبي متطلباتهم وأسلوب حياتهم."

وأضاف: "تعد هذه الخدمة الجديدة إضافة نوعية للخدمات الرقمية المميزة التي يقدمها تطبيق "عربي موبايل"، حيث تتيح لهم استخدام هواتفهم الذكية للبحث عن بيت الأحلام أو العقار المناسب بالمواصفات التي يرغبون بها والتخطيط للميزانية المناسبة بناء على إمكانياتهم المادية، ومن ثم التقدم بطلب الحصول على القرض السكنيالكترونياً بكل سهولة ومرونة وأمان."



وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق "عربي موبايل" من البنك العربي يضم باقةً واسعةً من الحلول البنكية الرقمية التي تتيح لعملاء البنك إنجاز الكثير من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان.

كما بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حسابات لدى البنك العربي تحميل تطبيق "عربي موبايل" من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بلاي، أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار "فتح حساب جديد" المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد لدى البنك العربي إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفرع.

