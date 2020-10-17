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السبت، 17-10-2020 02:42 م

البنك العربي يطلق خدمة Arabi Fitness عبر تطبيق عربي موبايل

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة Arabi Fitness"" عبر تطبيق "عربي موبايل" وذلك بالتعاون مع "FittiCoin"، وهو تطبيق مقدم من احدى الشركات الأردنية الناشئة والذي يهدف إلى تشجيع تبني أسلوب حياة صحي لمستخدميه.

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ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز سلسلة خدماته الرقمية وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنسجم مع تطلعات عملائه المتجددة وتواكب أسلوب حياتهم. كما وتأتي هذه الخدمة ضمن مبادرات البنك الرامية للمساهمة في دعم الشركات الاردنية الناشئة لا سيما تلك العاملة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.


وتتيح خدمة Arabi Fitness""  الفرصة لعملاء البنك العربي الذين يمارسون الرياضة من تحويل خطوات المشي والركض المحتسبة لهم عبر تطبيق "FittiCoin" إلى نقاط مكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي" من خلال تطبيق "عربي موبايل"، ومن ثم الاستفادة من هذه النقاط  في أي وقت لدى العديد من التجار ومقدمي الخدمات المشاركين بالبرنامج مثل المطاعم ومحلات التسوق، والمتاجر المختلفة ومحطات البنزين وغيرها.

 

كما يمكن كذلك استبدال هذه النقاط نقدياً من خلال صرافات البنك العربي الآلية واسعة الانتشار أو من خلال تحويلها عبر تطبيق "عربي موبايل"، هذا بالاضافة الى امكانية استخدام هذه النقاط للشراء مباشرة من المتاجر التي يتوفر لديها تطبيق الدفع من البنك العربي "عربي موبي كاش".


وفي تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نواصل في البنك العربي تقديم خدمات متطورة لعملائنا من خلال تبني أحدث الحلول على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية، وتوظيفها بما يلبي احتياجاتهم ونمط حياتهم".

 

وأضاف: "تعتبر خدمة "Arabi Fitness" المقدّمة من البنك العربي واحدة من مجموعة الخدمات التي سيقدمها البنك ضمن إطار برنامجه الجديد "Arabi Health" والذي نهدف من خلاله الى تشجيع عملائنا على تبني الممارسات الحياتية والرياضية التي تهدف إلى تحسين مستوى صحة الأفراد والمساهمة في الوقاية من الأمراض مما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى الحياة بشكل عام ".
ومن الجدير بالذكر أن خدمة "Arabi Fitness" متوفرة مجاناً عبر تطبيق "عربي موبايل"، الذي يمكن تحميله من خلال متاجر التطبيقات آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي جاليري.



 




 

 


 

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