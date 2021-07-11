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الأحد، 11-07-2021 02:01 م

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع بي ام دبليو BMW الأردن

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً خاصاً لتمويل سيارات بي ام دبليو BMW بالتعاون مع شركة أبو خضر للسيارات – بي ام دبليو BMW الأردن، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم. 

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وسيكون بإمكان العملاء الراغبين بشراء أي من سيارات BMW الاستفادة من مزايا هذا العرض الخاص والذي يسري لغاية 2021/7/31، والذي يتضمن تمويل يصل لغاية 10 سنوات، سعر فائدة تفضيلي، عقد صيانة مجاني لمدة 5 سنوات، كفالة مصنعية لمدة 4 سنوات، وإعفاء من عمولة تنفيذ القرض، وذلك ضمن إجراءات بسيطة وميسرة. 


وفي تعليقه على هذا العرض قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير العروض والحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة التي تناسب احتياجاتهم التمويلية وتطلعاتهم". وأضاف: "يتيح هذا العرض لعملائنا اقتناء سيارة BMW من اختيارهم ضمن مجموعة واسعة من الموديلات المتاحة وذلك ضمن مزايا تفضيلية وخيارات ميسرة." 


بدوره، قال المدير العام لشركة BMW أبو خضر للسيارات السيد عيسى بوشه: "نعتز بتعاوننا مع البنك العربي ونسعى دائما لتقديم أفضل الحلول التمويلية لعملائنا من خلال التعاون مع مؤسسات مصرفية رائدة" وفي تعليقه على العرض قال: "يتيح العرض للراغبين بإمتلاك سيارة BMW تمويل سيارتهم بنسبة فائدة تنافسية بالإضافة إلى المزايا الأخرى مثل عقد الصيانة لخمس سنوات وكفالة مصنعية لأربع سنوات". 


وتجدر الإشارة إلى أن قروض تمويل السيارات من البنك العربي تتضمن العديد من المزايا التفضيلية، هذا إلى جانب وجود فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء في أي وقت، مع إتاحة خيار تمويل أكثر من سيارة بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بذلك.

 

كما يتيح البنك إمكانية تقديم طلب القرض إلكترونياً بكل سهولة عبر الخدمات المصرفية الرقمية للبنك العربي والتي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عربي أون لاين". 

 




 

 


 

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