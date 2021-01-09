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السبت، 09-01-2021 12:56 م

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع هوندا الأردن

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً خاصاً لتمويل سيارات هوندا بالتعاون مع شركة طهبوب للسيارات– هوندا الأردن، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

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وسيكون بإمكان العملاء الراغبين بشراء أي من سيارات هونداالاستفادة من مزايا هذا العرض الخاص والذي يسري لغاية 28/2/2021، والذي يتضمن سعر فائدة تفضيلي، تأمين شامل مجاني للسنة الأولى، إمكانية استبدال سيارة العميل الحالية كدفعة أولى أو كجزء من الدفعة مهما كان نوع أو موديل السيارة، وذلك ضمن إجراءات بسيطة وميسرة.


وفي تعليقه على هذا العرض قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نواصل تقديم مجموعة مختلفة من الحملات والعروض التمويلية المميزةوالتي توفر لعملائنا أسعار ومزايا منافسة وخدمات ميسرة". وأضاف: "يعتبر هذا العرض المميز جزء من سلسلة عروضنا التمويلية المستمرة على السيارات، حيث يتيح لعملائنا اقتناء سيارة من اختيارهم ضمن مجموعة واسعة من سيارات هوندا المتاحة في الأسواق".


وبدورهِ، قال مهند طهبوب مدير عام شركة طهبوب للسيارات – هوندا الأردن: ”نفخَر في هوندا الأردن بتقديمنا سيارات يابانية تمتاز بالجودة العالية والتكنولوجيا المتطورةوالأداءالأفضل، هذا الى جانب تقديم حلول تمويلية فعالة بالتعاون معالبنك العربي الذي نعتَز بتعاوننا معه في هذه الحملة الترويجية لسيارت هوندا بجميع موديلاتها”.


وتجدر الإشارة إلى أن قروض تمويل السيارات من البنك العربي تتضمن العديد من المزايا التفضيلية من بينها أسعار فائدة منافسة، وإمكانية الحصول على تمويل يصل لغاية 100,000 دينار مع فترة سداد تصل لغاية 8 سنوات، هذا إلى جانب فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء في أي وقت، مع إتاحة خيار تمويل أكثر من سيارة بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بذلك. كما يتيح البنك إمكانية تقديم طلب القرض إلكترونياً بكل سهولة عبر الخدمات المصرفية الرقمية للبنك العربي والتي تشمل الموقع الالكتروني وتطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عربي أون لاين".


 




 

 


 

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