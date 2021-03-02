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الثلاثاء، 02-03-2021 03:02 م

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع هيونداي الأردن

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً خاصاً لتمويل مجموعة مختارة من سيارات هيونداي، بالتعاون مع مؤسسة الوحدة للتجارة – هيونداي الأردن، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وسيكون بإمكان العملاء الراغبين بشراء أي من موديلات سيارات هيونداي المدرجة في هذا العرض، والمتاح لغاية 13/3/2021، الاستفادة من مجموعة من المزايا والتي تتضمن: سعر فائدة تفضيلي، تأمين شامل مجاني، إمكانية الحصول على القرض من دون دفعة أولى، عقد صيانة لـ 5,000  كم الأولى مجانا، كفالة مصنعية 5 سنوات أو لأول 100,000 كم، بالإضافة إلى إمكانية استبدال سيارة العميل الحالية كدفعة أولى أو كجزء من الدفعة مهما كان نوع أو موديل السيارة، وذلك ضمن إجراءات بسيطة وميسرة.

وفي تعليقه على هذا العرض قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يأتي إطلاق هذا العرض ضمن جهود البنك المتواصلة لتقديم حملات وعروض تمويلية منافسة ومرنة ذات قيمة مضافة تناسب احتياجات عملائنا التمويلية المتعددة ونمط حياتهم المتغير." وأضاف: "يوفر هذا العرض الخاص بالتعاون مع هيونداي الأردن فرصة مميزة لاقتناء سيارة هيونداي جديدة وذلك ضمن مزايا تفضيلية وخيارات ميسرة."

وتعليقاً على بدء هذه الحملة، قال السيد حسن عليان، المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن:" يسرنا تقديم هذا العرض الخاص والذي ارتأينا من خلاله توفير خيار ميسر لزبائننا الكرام لتمويل مجموعة واسعة من سيارات هيونداي،  والتي تعتبر من السيارات الأكثر شعبية وجاذبية في سوقنا، ويأتي هذا العرض من قبيل حرصنا على تسهيل عملية الشراء وتوفير خيارات دفع مرنة ومناسبة لحاجاتهم وقدراتهم، واتاحة الفرصة لهم لامتلاك سيارات هيونداي بتسهيلات مميزة".

وتجدر الإشارة إلى أن قروض تمويل السيارات من البنك العربي تتضمن العديد من المزايا التفضيلية من بينها أسعار فائدة منافسة، وإمكانية الحصول على تمويل يصل لغاية 100,000 دينار مع فترة سداد تصل لغاية 10 سنوات، هذا إلى جانب فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء في أي وقت، مع إتاحة خيار تمويل أكثر من سيارة بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بذلك.

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كما يتيح البنك إمكانية تقديم طلب القرض إلكترونياً بكل سهولة عبر الخدمات المصرفية الرقمية للبنك العربي والتي تشمل الموقع الالكتروني وتطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عربي أون لاين".




 




 

 


 

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